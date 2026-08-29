La Bella Luz: integrantes sufren agresión en pleno concierto y se retiran abruptamente del escenario

29/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Todo iba de lo más normal durante el concierto de La Bella Luz en El Carmen, Chincha, hasta que un incidente en pleno escenario cambió por completo el rumbo de la presentación. La agrupación fue sorprendida por una agresión que generó incomodidad entre sus integrantes y terminó con su retiro abrupto del escenario.

La Bella Luz es agredida durante concierto

Por los 110 años de El Carmen en Chincha, La Bella Luz se presentó este jueves 27 de agosto en plena Plaza de Armas. La serenata era gratis y la agrupación prometía armar la fiesta desde las 9.00 p. m.

La municipalidad había anunciado a la orquesta con bombos y platillos en sus redes, así que todo pintaba para ser una noche de pura fiesta. Pero justo cuando los músicos ya estaban sobre el escenario, pasó algo que dejó helados a todos.

En un video que comenzó a circular rápidamente en redes sociales se observa el momento en que uno de los asistentes habría lanzado agua hacia los integrantes de La Bella Luz. El hecho causó sorpresa entre los artistas y obligó a detener la presentación.

El animador de la orquesta reaccionó de inmediato y preguntó qué había ocurrido. "¿Qué ha pasado?", dijo, mientras uno de los integrantes respondió: "Han tirado agua".

La situación no quedó ahí. Visiblemente incómodo por lo ocurrido, uno de los cantantes pidió que identificaran al responsable y lo retiraran del lugar. "¿Quién es esa persona malcriada? Hay que sacarla, por favor", expresó desde el escenario.

La Bella Luz se retira abruptamente del escenario

Después del incidente, el animador volvió a dirigirse al público para agradecer a quienes habían acudido a disfrutar del espectáculo y lamentó que el comportamiento de una sola persona terminara afectando la presentación.

"Quiero agradecer de todo corazón a esa gente tan bonita, humilde, que nos respeta, pero por la culpa de esa persona (...)", señaló. Sin embargo, mientras hablaba, un integrante del personal del evento se acercó y le habría dado información sobre quién era el presunto responsable.

Con ese dato, el animador señaló hacia una persona entre el público y dio una referencia para identificarla. "El que está con las flores amarillas. Por la culpa de esa persona que está con las flores amarillas y que se está yendo, la fiesta se tiene que acabar", manifestó.

Finalmente, La Bella Luz decidió no continuar con el espectáculo. Sin más vueltas y ante lo ocurrido, Óscar Junior Custodio dio por terminada la presentación con un breve mensaje: "Nos vamos, muchas gracias".

Así, los integrantes de La Bella Luz terminaron retirándose abruptamente del escenario luego de sufrir una agresión durante su concierto en El Carmen, Chincha.