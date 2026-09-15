Madre e hija son asesinadas mientras vendían ropa en una transmisión en vivo desde su tienda en Guatemala

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Una madre y su hija fueron asesinadas a balazos por presuntos sicarios mientras atendían su tienda de ropa de segunda mano en Guatemala. El ataque ocurrió durante una transmisión en vivo que realizaban para promocionar algunas de sus prendas. El doble crimen generó conmoción y es investigado por las autoridades guatemaltecas.

Asesina a madre e hija durante live de TikTok

Las víctimas fueron identificadas como Olga Carolina Esquité, de 43 años, y su hija Natali Nicole Esquité, de 23. Ambas se encontraban dentro de su negocio, ubicado en la colonia Santa Fe, zona 13 de Ciudad de Guatemala, cuando fueron sorprendidas por sujetos armados que ingresaron al establecimiento y abrieron fuego contra ellas.

El hecho ocurrió durante la tarde del martes 8 de septiembre, mientras una de las mujeres realizaba una transmisión en vivo a través de redes sociales para mostrar la ropa que tenían disponible para sus clientes. En medio de esta actividad cotidiana, los atacantes irrumpieron en el local y dispararon contra ambas, provocando su muerte.

Tras recibir la alerta sobre un ataque armado, los Bomberos Municipales llegaron hasta el establecimiento y encontraron a las dos mujeres con múltiples heridas de bala. Los socorristas realizaron la evaluación correspondiente y confirmaron que ninguna de las víctimas presentaba signos vitales.

Posteriormente, agentes de la Policía Nacional Civil acordonaron el lugar para preservar la escena y facilitar las diligencias de los fiscales del Ministerio Público. Mientras avanzaban las primeras investigaciones, las autoridades comenzaron a recopilar evidencias que permitan determinar quiénes estuvieron detrás del ataque y cuál habría sido el verdadero motivo.

Víctimas habrían recibido amenazas

Una de las principales hipótesis apunta a un posible caso de extorsión. Según las primeras indagaciones, las comerciantes habrían sido víctimas de amenazas relacionadas con un presunto cobro extorsivo al que se habrían negado. Sin embargo, esta versión todavía forma parte de las líneas de investigación y no ha sido confirmada oficialmente.

Además, los investigadores revisan fotografías difundidas en las redes sociales de Natali Nicole. En algunas de ellas, la joven aparece portando armas y junto a personas que serían, de manera preliminar, integrantes de pandillas. También se observan señas que podrían estar relacionadas con el Barrio 18, aunque las autoridades aún deben establecer si existe alguna conexión con el crimen.

A estas diligencias se suma un allanamiento realizado por la Policía Nacional Civil en la vivienda de Natali días antes del doble asesinato. Por ahora, los responsables del ataque no han sido identificados oficialmente. Las autoridades continúan reuniendo información para esclarecer por qué madre e hija fueron atacadas dentro del negocio donde desarrollaban su actividad comercial.