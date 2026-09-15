Jefferson Farfán exige a Magaly que se rectifique por haberlo vinculado a las amenazas que recibe: "Sin pruebas"

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jefferson Farfán decidió pronunciarse luego de que Magaly Medina y su abogado lo vincularan públicamente con las amenazas de extorsión y secuestro que la conductora ha recibido en los últimos días. El exfutbolista rechazó las acusaciones mediante un comunicado y exigió que ambos se rectifiquen por las afirmaciones realizadas en su contra, anticipando que tomará medidas legales con sus abogados.

Farfán exige a Magaly que se disculpe

En su pronunciamiento mediante sus redes sociales, Farfán cuestionó que se haya señalado su presunta participación en estos hechos sin que exista una investigación que determine alguna responsabilidad. El exjugador consideró grave que se le relacione con las amenazas antes de que el Ministerio Público realice las diligencias correspondientes y establezca quiénes estarían detrás de las intimidaciones.

"Nunca he ordenado, coordinado ni participado, ni directa ni indirectamente, en acto alguno destinado a amenazarla, perseguirla o poner en riesgo su seguridad o la de su familia (...) Condeno toda forma de extorsión y considero indispensable que las autoridades identifiquen y sancionen a quienes encuentren responsables", escribió en la primera parte de su comunicado.

Asimismo, Jefferson Farfán rechazó las expresiones de Magaly Medina en las que habría insinuado que las amenazas podrían estar relacionadas con él. El exfutbolista también cuestionó que se haya mencionado la supuesta relación de algunos jugadores con pandillas, pues consideró que su pasado como deportista profesional no constituye motivo para vincularlo con organizaciones criminales.

"Haber sido futbolista profesional no me convierte en integrante de una banda de delincuentes ni le permite sugerir públicamente a la señora Medina, utilizando un medio de comunicación social, semejante vínculo", agregó. Comunicado de Jefferson Farfán

Farfán anuncia medidas legales

En otras líneas, Farfán exigió públicamente a la conductora y a su abogado que se rectifiquen de manera inmediata por las acusaciones que considera perjudiciales para su imagen. Además, dejó abierta la posibilidad de iniciar acciones legales, con el objetivo de proteger su honor y defenderse frente a cualquier señalamiento que considere injustificado.

Finalmente, el exfutbolista negó haber ordenado, coordinado o participado en las amenazas contra Magaly Medina y condenó los actos de extorsión y violencia. En esa línea, aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer lo ocurrido e identificar a los verdaderos responsables, mientras evalúa las medidas legales que tomará para salvaguardar su reputación.

"He encargado a mi defensa adoptar las medidas legales necesarias para proteger mi honor y buena reputación, a fin de evitar que imputaciones inverosímiles y carentes de sustento probatorio", sentenció.

Comunicado de Jefferson Farfán

De esta manera, Jefferson Farfán rechazó cualquier vínculo con las amenazas denunciadas por Magaly Medina y negó haber participado en actos de extorsión. Asimismo, exigió una rectificación pública a la conductora y su abogado, anunció medidas legales para proteger su honor y aseguró que colaborará con las investigaciones para identificar a los verdaderos responsables.