Perú hace historia en los e-sports tras conseguir oro y plata en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El peruano Luis Suárez dejó en alto el nombre del país luego de que se consagró como campeón y conquistó la medalla de oro en E-Sports, modalidad EA F.C., tras imponerse en una emocionante final disputada en Rosario, en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, desarrollados en Argentina. A él se sumó Patricia Pérez, quien logró la medalla de plata en la categoría femenina.

La primera medalla de oro para Perú en Odesur

Los e-sports o también llamados deportes electrónicos han ido ganando gran popularidad en territorio nacional y el último lunes, 14 de septiembre, fue la disciplina con la que el Team Perú consiguió su primera presea dorada en los Juegos Odesur Santa Fe 2026 quedando en lo más alto del podio.

En un duelo muy reñido, el peruano Luis Suárez se proclamó campeón del EA Sport FC masculino luego de vencer a su rival venezolano Jorge Juares. El deportista de la Blanquirroja arrancó ganando por un ajustado 3-2 en una primera contienda, sin embargo, perdió 6-3 en la segunda, por lo que todo se definió en un tercer encuentro que definiría al absoluto ganador.

Fue así que, en este último tramo por un contundente 6-3 obteniendo de esta manera la medalla de oro para el país. Esta fue la octava medalla que alcanzó la delegación nacional sumando 5 medallas de plata y dos de bronce, que fueron conseguidos en disciplinas como esgrima y natación.

"Para mí es un sueño. Ganar una medalla en unos Juegos Suramericanos es algo que soñaba desde niño. Representar al país siempre es un orgullo y lo asumo con mucha responsabilidad y seriedad. Cuando recibí el llamado de mi federación para representar al Perú no me lo imaginaba, y ahora estar aquí con la medalla de oro todavía es algo que no termino de asimilar. Estoy muy contento y muy alegre", señaló.

Otra medalla de plata en e-sports para el Perú

Cabe señalar que, en paralelo a que Luis Suárez logre la gloria en la categoría masculina de los e-sports en los Juegos Odesur Santa Fe 2026 . Por su parte, Patricia Pérez alcanzó la final femenina y se quedó con la medalla de plata, tras una disputada definición.

En una jornada histórica para el Perú en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el deportista Luis Suárez se consagró como campeón EA Sport FC masculino luego de vencer a su rival venezolano Jorge Juares. De esta manera, logró que el país consiguiera su primera medalla de oro en el certamen.