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Chofer de minivan es atacado a balazos en Huaral: empresa habría recibido amenazas de extorsionadores

Un conductor de minivan fue atacado a balazos mientras cumplía su ruta en Huaral. Uno de los proyectiles impactó cerca del cuello y su estado permanece reservado.

Balean chofer de minivan en Huaral
Balean chofer de minivan en Huaral (Exitosa)

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 15/09/2026

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Un conductor de minivan fue atacado a balazos por un sujeto que se desplazaba a bordo de una motocicleta mientras cumplía con su recorrido habitual en la provincia de Huaral. El transportista resultó herido tras recibir dos disparos y fue auxiliado luego del ataque, ocurrido durante la noche de ayer 14 de septiembre.

Balean chofer de minivan en Huaral

El hecho se registró aproximadamente a las 9:00 p. m., cuando Héctor Melgarejo Guerrero se encontraba realizando la ruta Reyes-Túpac Amaru. De acuerdo con la información recogida en el lugar, el motorizado habría alcanzado al conductor y efectuado dos disparos contra él antes de escapar de la zona.

Uno de los proyectiles habría impactado en la zona del cuello del transportista, mientras que el segundo habría alcanzado otra parte de su cuerpo. Debido a la gravedad de las lesiones, el estado de salud de Héctor Melgarejo Guerrero permanece reservado, mientras se espera conocer mayores detalles sobre su evolución.

Según testigos, la empresa de transportes donde trabaja el conductor habría sido blanco de atentados en reiteradas oportunidades. Estos hechos estarían relacionados con presuntos extorsionadores, quienes exigirían el pago de dinero a los trabajadores y representantes de la empresa a cambio de permitirles continuar operando con normalidad.

Hasta el momento, se espera la llegada de efectivos de la Policía Nacional al lugar donde ocurrió el ataque. Los agentes deberán recoger evidencias, tomar declaraciones de los testigos e iniciar las investigaciones correspondientes para determinar quién estaría detrás del atentado y establecer el móvil del ataque contra el transportista.

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El mes pasado, un incendio de grandes proporciones se desató en una ferretería ubicada en la avenida Jorge Chávez con alameda Los Héroes, en Huaral, generando alarma entre vecinos y comerciantes. La emergencia, reportada alrededor de la 1:00 p.m., provocó una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad y obligó a un amplio despliegue de bomberos y autoridades locales.

Las llamas se intensificaron rápidamente debido a la presencia de material inflamable en el interior del establecimiento, lo que ocasionó varias explosiones y complicó las labores de control. Ante el riesgo, se dispuso el corte del fluido eléctrico en la zona para evitar mayores daños.

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Al lugar acudieron inicialmente tres unidades del Cuerpo General de Bomberos, pero la magnitud del incendio obligó a solicitar refuerzos de municipalidades vecinas. En total, ocho compañías de bomberos trabajan para contener el fuego y evitar que se propague hacia viviendas y locales cercanos.

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