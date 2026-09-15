Alejandra Baigorria se pronuncia tras chats de Pamela López con su hermano: "Podrán decir de todo, pero..."

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La polémica entre Pamela López y Derek Baigorria sigue dando de qué hablar. Después de que la expareja de Paul Michael mostrara presuntos mensajes que habría recibido del hermano de Alejandra Baigorria, la 'Gringa de Gamarra' apareció en redes con unas palabras que rápidamente llamaron la atención.

Ale Baigorria habla de su familia

Todo empezó luego de que Pamela López hiciera públicos unos presuntos chats que habría tenido con Derek Baigorria. Según contó la expareja de Paul Michael, el contacto inicialmente se habría dado por un supuesto trabajo relacionado con una campaña publicitaria.

Sin embargo, de acuerdo con la versión de Pamela López, la conversación poco a poco habría agarrado otro rumbo. La expareja de Paul Michael aseguró que Derek comenzó a insistir en verla y que incluso habría recibido llamadas en las que le ofrecían carteras y viajes.

Pamela contó que, ante esta situación, decidió cortar el contacto. "Tuve que bloquearlo. El chiquito me estaba fantaseando, porque todo el tiempo me llamaba y nunca se daba el acuerdo de trabajo que me había ofrecido", relató.

Además, mostró una captura del supuesto intercambio de mensajes en la que se lee: "Quiero verte, a ver si es realidad o estoy soñando, jajaja". Pamela López también se refirió a la diferencia de edades entre ambos y señaló: "Es un niño, es de la edad de mi hija".

El mensaje de Alejandra Baigorria

En medio de todo este revuelo, Alejandra Baigorria decidió aparecer en sus redes sociales. Eso sí, la 'Gringa de Gamarra' no mencionó ni a Pamela López ni a su hermano Derek, pero publicó un mensaje que rápidamente hizo que sus seguidores sacaran sus propias conclusiones.

Alejandra compartió fotografías de un viaje en compañía de su esposo, Said Palao, y su hermano Sergio Baigorria. Junto a las imágenes, destacó el momento que viene viviendo con sus seres queridos y dejó claro que se encuentra disfrutando de la tranquilidad familiar.

"Podrán decir todo, pero la felicidad y paz con mi familia no tiene precio", escribió la empresaria de 38 años. Pero eso no fue todo.

Alejandra también hizo una particular reflexión sobre el viaje y cerró su publicación con una frase que algunos usuarios tomaron como una posible indirecta para quienes vienen hablando de su entorno. "Este viaje significó mucho para todos. A lo demás se encarga el de arriba", precisó.

Así, Alejandra Baigorria se pronunció de manera indirecta tras los chats y llamadas expuestos por Pamela López con su hermano Derek Baigorria, y optó por destacar la felicidad y paz que vive junto a su familia.