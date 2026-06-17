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La Victoria: Incendio de fuertes proporciones se registra en una galería del emporio comercial de Gamarra

Un incendio de grandes proporciones se viene registrando en el emporio comercial de Gamarra. El siniestro viene requiriendo a 10 unidades del Cuerpo General de Bomberos.

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 17/06/2026

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Un nuevo incendio de grandes proporciones (código 3) se registra en Lima, específicamente en una galería ubicada en el emporio comercial de Gamarra - La Victoria, a la altura del Jr. Humboldt con América

De acuerdo con el portal web del Cuerpo General de Bomberos, el siniestro comenzó al promediar las 11:22 a. m. de hoy, miércoles 17 de junio. La emergencia viene requiriendo la presencia de 10 unidades de diferentes compañías de Lima Metropolitana

Reporte de emergencia
Reporte de emergencia

Emergencia en plena zona comercial de La Victoria

El incendio tipificado como "Código 3" viene consumiendo el tercer y cuarto piso de una galería donde venden prendas de algodón y debido al humo tóxico que emana la zona de emergencia, los transeúntes han tenido que evacuar para no ser víctimas de asfixias y salvaguardar su integridad.

Por su parte, los comerciantes aledaños han procedido a retirar sus productos, ante el peligro de que las llamas de fuego se expandan hacia sus depósitos y tiendas.

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La labor de los "hombres de rojo" comenzó de inmediato para intentar controlar la emergencia; no obstante, la falta de agua nuevamente les impidió realizar su trabajo de forma más rápida. Desde Sedapal indican que han aumentado la presión para ayudar a los bomberos a lograr con su objetivo lo más rápido posible. 

Del mismo modo, personal de la Municipalidad de La Victoria y de la Policía Nacional, también han llegado al lugar de los hechos para acordonar el punto. Además, el Ministerio de Salud (Minsa), a través del SAMU, ha movilizado una ambulancia para brindar atención médica a los afectados. Del mismo modo, señalan que otras unidades se encuentran en alerta, con la finalidad de garantizar una respuesta inmediata en caso la emergencia lo requiera, así como los hospitales de la jurisdicción.

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¿Qué hacer ante la ocurrencia de un incendio?

Desde el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), recomiendan en primer lugar, mantener la calma y evacuar de inmediato a una zona segura. Asimismo, llamar al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, a través de su central 116

Así como, evitar inhalar humo, taparse la nariz y la boca con un trapo húmedo. Por su parte, no es recomendable evacuar hacia los pisos superiores cuando el incendio es en un edificio, debido a que el humo tiende a subir. 

En caso de ocurrir un amago de incendio, el INDECI recomienda utilizar un extintor para apagarlo, siempre y cuando haya conocimiento de uso. De no ser así, se debe evacuar a una zona segura extrema, no usando los ascensores para transportarse. 

Frente a la nueva emergencia en la zona comercial de La Victoria, es importante seguir la recomendaciones para no ser víctimas de asfixias, quemaduras o lesiones de mayor consideración. Si bien es cierto que todavía no se confirma el origen del siniestro, no se descarta que sea por un cortocircuito.  

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