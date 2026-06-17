Shakira es captada con FAMOSO ACTOR mexicano y desata rumores de romance

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¿Llegó el amor para Shakira? La cantante colombiana fue captada saliendo del Sunset Tower Hotel junto a un famoso actor mexicano, lo que ha encendido los rumores de un posible romance. ¿Cuál es el artista que fue visto con la expareja de Gerard Piqué?

¿Quién es el actor captado con Shakira en Los Ángeles?

Tras cuatro años de una separación altamente polémica con Gerard Piqué por una infidelidad con Clara Chía, Shakira vuelve a ser tendencia y no precisamente por su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, sino por los rumores de un nuevo romance en su vida.

Los seguidores de la artista colombiana han quedado con incertidumbre a raíz de imágenes difundidas en redes sociales por el portal estadounidense DeuxMoi. Pues bien, en las instantáneas se muestran a Shakira saliendo de las instalaciones del exclusivo The Sunset Tower Hotel, en West Hollywood, junto al reconocido actor mexicano, Manuel García-Rulfo.

En una de las fotos se ve al protagonista de la película Pedro Páramo y de la serie El Abogado de Lincoln, García-Rulfo apoyado en la zona del servicio de valet parking mientras conversa sonriente con la barranquillera tras, aparentemente, haber compartido un rato relajado en una cena.

Shakira junto al actor Manuel García-Rulfo luego de salir de cenar en el Sunset Tower Hotel.

Shakira y Manuel García-Rulfo: ¿Romance a la vista?

Aunque Shakira y Manuel García-Rulfo fueron vistos conversando y abordando juntos un automóvil afuera del hotel, la complicidad y las sonrisas que mostraron llamaron la atención de los fans; sin embargo, hasta el cierre de esta nota de Exitosa, ninguno de los artistas ha brindado detalles del motivo de su encuentro en el exclusivo hotel de Los Ángeles, ni sobre los rumores de un romance entre ambos.

El encuentro ocurrió durante una pausa en la agenda de Shakira, quien continúa con su gira en Estados Unidos de 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' tras su participación en la ceremonia de apertura del Mundial de Fútbol.

¿Quién es Manuel García-Rulfo?

Manuel es un actor mexicano nacido el 25 de febrero de 1981 en Guadalajara, Jalisco, inició su carrera en México pero su talento ha llegado a Hollywood con producciones de alto perfil con las que ha ganado renombre internacional.

Participó en producciones como 'Bless Me', 'Ultima' y 'Cake'; sin embargo, se consolidó con 'Los siete magníficos' de 2016, donde interpretó a uno de los protagonistas junto a Denzel Washington y Chris Pratt. Ganó fama y popularidad con su papel de Mickey Haller en la serie de Netflix 'The Lincoln Lawyer'.

Otros de sus exitosos proyectos son 'Murder on the Orient Express', 'Death on the Nile', 'Sicario: Day of the Soldado', '6 Underground' y 'A Man Called Otto'.

Shakira y Manuel García-Rulfo han desatado fuertes rumores de romance tras ser captados juntos saliendo de una cena en el exclusivo hotel Sunset Tower en West Hollywood. Medios como DeuxMoi difundieron imágenes de la cantante colombiana y el actor mexicano compartiendo de forma muy relajada y sonriente.