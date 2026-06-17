RLA dejó deuda "impagable" en la MML y obras incompletas, señala Carlos Bruce: "Todo se ha hecho por emergencia"

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco de las elecciones municipales y regionales 2026, Carlos Bruce, actual alcalde de Surco y candidato a la alcaldía de Lima, visitó los estudios de Exitosa para conversar sobre su campaña y propuestas. En ese sentido, el excongresista se animó a opinar sobre lo hecho por el exburgomaestre de la capital, quien se ha convertido en noticia en las últimas horas.

RLA dejó una deuda impagable

Como se recuerda, Rafael López Aliaga dejó el sillón municipal para convertirse en candidato a la presidencia de la República en las últimas elecciones generales. Y durante su corta gestión al frente de la capital, el líder de Renovación Popular generó gran polémica respecto a las obras que realizó y a las millonarias inversiones que utilizó para este cometido.

Acerca del tema, Carlos Bruce señaló que por estos estratosféricos montos la Municipalidad de Lima cuenta ahora con una deuda que deberá asumir el alcalde entrante. En ese sentido, el burgomaestre de Surco precisó que este monto es casi impagable por lo que la gestión que asuma deberá conversar con el gobierno central para fraccionar dicha suma.

"(La deuda) es de 4 mil millones de soles que se tienen que pagar en cinco años, por lo que estamos hablando de 900 0 1000 millones que hay que pagar al año y eso es impagable. Cualquiera que salga elegido va tener que conversar con el gobierno central para reprogramar la deuda de lo contrario no se va poder hacer ni una berma", indicó.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, Carlos Bruce, alcalde de Surco y candidato a la Alcaldía de Lima, cuestionó la gestión de Rafael López Aliaga al frente de la Municipalidad Metropolitana. Según señaló, la actual administración dejó una deuda "impagable" y varias... pic.twitter.com/wjJ2pwXADM — Exitosa Noticias (@exitosape) June 17, 2026

Obras mal ejecutadas

Seguidamente, el exintegrante del Congreso dejó en claro que estas deudas no han sido utilizadas para realizar obras de gran impacto y que solo se realizaron edificaciones con el fin de ganar réditos de cara a las elecciones.

Además, puso en duda la forma en que se utilizó este dinero ya que se habría entregado a dedo el capital a las empresa para que los proyectos se lleven a cabo.

"Si este endeudamiento hubiera terminado en obras de infraestructura que transforman la ciudad... bueno para algo nos hemos endeudado, pero el problema está en que no se han acabado las obras y en un afán de hacerlas rápido, con un interés electoral, se han incurrido en cosas avezadas, por no decir ilegales. Todo se ha hecho por emergencia", añadió.

En resumen, Carlos Bruce, candidato a la alcaldía de Lima, aseguró que Rafael López Aliaga ha dejado una deuda impagable a la Municipalidad de Lima durante el tiempo que fue burgomaestre.