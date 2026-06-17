Corte de luz en Lima y Callao el 17 y 18 de junio: Estos distritos se quedarán sin electricidad

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Distritos de Lima se verán afectados con el corte de luz programado para el 17 y 18 de junio. Conoce la lista de las zonas que se quedarán sin servicio eléctrico y el horario en que se ejecutará la medida, según Pluz Energía Perú.

Motivo del corte de luz en Lima y Callao

La empresa informó que el corte de luz el miércoles 17 y jueves 18 de junio responden a trabajos de mantenimiento preventivo en la red con el objetivo de seguir brindando un servicio de calidad y evitando averías futuras en sectores ubicados en la capital.

Es por esta suspensión temporal que afectaría negocios, hogares y establecimientos, que Pluz Energía Perú instó a sus usuarios a tomar medidas previsionales desde ya.

Distritos afectados por corte de luz el 17 de junio

A continuación, te detallamos las urbanizaciones, asentamientos humanos y sectores de la capital que no contarán con el servicio de luz el miércoles 17 de junio:

En el Rímac

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en A.H. Sagrado Corazón de Jesús Mz. J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A.H. Los Jardines Flor de Amancaes Mz. D, F, J, L, Q, S, W, A.H. Vista Alegre de Flor de Amancaes Mz. A, B, B1, C, C1, D, D1, D2, E, E1, F, F1, G, G1, H, I, A.H. Las Brisas de Flor de Amancaes Mz. A, A1, B, C, D, E, F, G, G1, H, I, J, K, M, N, P, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

En Carabayllo

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en A.H. Huascarán Mz. A, B, C, D, E, F, Proviv. Los Algarrobos Mz. A, B, C, D, E, F, A.H. 30 de Mayo Mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K.

En Puente Piedra

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Proy. Inte. Puente Piedrinos Unidos sector Alfonso Ugarte Mz. A, B, C, D, E, E Prima, N, O, P, Q, S, T, U, X, Y, Z.

Asimismo, la suspensión del servicio se dará en los sectores que se precisan en el siguiente LINK, entre ellos San Antonio de Chaclla, Los Olivos, San Martín de Porres, Ventanilla y Cercado de Lima.

Sectores sin luz.

Sin electricidad en Lima y Callao el 18 de junio

Pluz Energía Perú también precisó que el corte de luz se ejecutará el jueves 18 de junio en estos sectores de la capital:

En Ventanilla

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Asoc. Agrop. y Prod. y Poses. Playa Los Delfines Mz. B, M Asoc. Agrupecuarios y Productores y Posesionarios Sct. UPIS Mz. K, UPIS Proy. Esp. Ciudad de Pachacútec Mz. O, Asoc. AAPYP Mz. Ñ.

En San Martín de Porres

Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Pro. Viv. Señor de la Soledad II Etp. Mzs. A, B, C, D, Pro. Viv. San Valentín Mzs. A, B, C, D, E, Pro. Viv. Res. Luis Pardo Mzs. A, B, C, D, E, Asoc. Prop. Res. Los Claveles Mzs. A, B, C, D, E.

En Pueblo Libre

Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Jr. Abraham Valdelomar cdras. 8, 9, calle Sta. Fe cdra. 1, calle Daniel Hernández cdra. 9, Parque Daniel Hernández cdra. 1, calle Gral. José Ramón Pizarro (ex Valle Riestra) cdras. 9, 10, 11, calle Sta. Lucía cdra. 1, calle Sta. Inés cdra. 1, calle Ciro Alegría cdra. 1, Av. Manuel Cipriano Dulanto cdras. 13, 14.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 8:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. en Prog. Ciudad Mcal. Cáceres Mzs. A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, C7, C8, D1, D2, D17, D18, D19, D20, D21, D22, D23, G5.

Más de cinco distritos de Lima y Callao se verán afectados con el corte de luz programado para el 17 y 18 de junio, según el último reporte de Pluz Energía Perú.