Autobús cayó por un barranco y dejó al menos 31 muertos y más de 30 heridos: Bajo investigación

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una nueva tragedia en carretera se registró este lunes 15 de junio. Un autobús cayó por un barranco, dejando un saldo preliminar de al menos 31 muertos y más de 30 heridos. Las causas del accidente se encuentran bajo investigación.

Caída de autobús por un barranco dejó varias víctimas

Mientras el mundo del entretenimiento digital y la música se encuentra de luto tras la muerte del influencer argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, y del cantante estadounidense Oliver Tree, en un accidente en helicóptero; otra tragedia ha generado gran impacto. De acuerdo a los últimos reportes, un accidente en carretera se registró este lunes 15 de junio.

En la mañana de este lunes, en una conocida curva en forma de "S" en carretera de Harego, entre las ciudades de Dessie y Kombolcha, un autobús circulaba con 64 pasajeros a bordo con destino a Adís Abeda, terminó precipitándose por un barranco de más de 100 metros de profundidad.

Lamentablemente, el accidente dejó al menos 31 muertos, incluidos el conductor del autobús, según precisó el jefe del Departamento de Policía de Kombolcha, Getachew Muhye y se difundió en EFE África y ABC. Asimismo, la autoridad reveló que el siniestro vial también dejó 33 personas heridas, de diversa consideración, quienes fueron trasladadas a hospitales de Dessie y Kombolcha, para recibir tratamiento médico.

Investigan accidente en carretera de Etiopia

Al tener conocimiento del accidente en una carretera de Etiopía, los equipos de emergencia se trasladaron hasta la zona para atender a los supervivientes. Las autoridades expresaron a medios locales que las causas de que el autobús cayera al barranco se mantienen bajo investigación exhaustiva.

En el marco de esta noticia, se precisó que los accidentes de tráfico son frecuentes en Etiopía debido al mal estado de algunas carreteras, el deficiente mantenimiento de los vehículos y las malas condiciones de conducción, según EFE.

"በተከሰተው የመኪና አደጋ የሞቱ ሰዎች ቁጥር 31 ደርሷል" - ፖሊስ



አደጋው የደረሰው ከንጋቱ 12:00 መሆኑን የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ መምሪያ አዛዥ ኮማንደር ጌታቸው ሙህዬ ተናግረዋል።



በአደጋው ሹፌሩን ጨምሮ የ31 ሰዎች ሕይወት ሲያልፍ በ33... https://t.co/SwcJPIXYxR pic.twitter.com/7Dx2gs4bdz — Sputnik Ethiopia (@sputnik_ethio) June 15, 2026

Otra tragedia de autobús: Reportan tres muertos y varios heridos

El accidente en Etiopía se da a solo unos días del que se registró en Bolivia. Otra tragedia en carretera se registró precisamente en Puerto Paila, en Santa Cruz: un micro chocó contra una vagoneta.

Al tener conocimiento del accidente, los equipos de emergencia en Bolivia se desplazaron hasta la zona para brindar primeros auxilios a los afectados por la colisión, que según precisaron serían 18 personas lesionadas y que el siniestro también dejó el saldo de tres muertos.

Accidente entre dos vehículos en la vía Cotoca-Pailas.

Es así como otro accidente dejó en luto a varias familias, precisamente este lunes 15 de junio. Las autoridades de Etiopía revelaron que un autobús cayó por un barranco, dejando 31 muertos y 33 heridos. Las causas del incidente se mantiene bajo investigación policial.