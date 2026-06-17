Carlos Bruce cuestiona maniobras que utilizaría López Aliaga para ser otra vez alcalde de Lima: "Fraude a la ley"

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

En declaraciones a Exitosa, Carlos Bruce, alcalde de Surco y candidato a la Alcaldía de Lima, cuestionó las maniobras que, según señaló, utilizaría Rafael López Aliaga para volver a la Municipalidad Metropolitana. "Eso se llama fraude de ley", aseveró.

Bruce cuestiona a López Aliaga por su búsqueda de ser otra vez alcalde

El último martes, 16 de junio, Rafael López Aliaga, presidente del partido político Renovación Popular, anunció que no asumirá el cargo de senador de la República y que postulará como teniente alcalde de Lima en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 que se celebrarán el próximo 4 de octubre en la fórmula provincial liderada por Luis Rubio.

Previamente, en entrevista exclusiva con nuestro medio, Ricardo Belmont, líder del Partido Cívico Obras, también anunció su candidatura a la comuna capitalina porque, según manifestó, busca dar lo mejor de sí en los años que le quedan por vivir.

Ante dicha decisiones, Carlos Bruce aceptó la postulación de Belmont Cassinelli, caso contrario sucedió con López Aliaga. Para el alcalde de Surco, el exburgomaestre capitalino está yendo en contra de la legalidad.

"Lo que escuché la semana pasda es que el señor López Aliaga anuncia que él quiere volver a ser alcalde de Lima y dijo que va a postular a teniente alcalde. O sea van a usar una figura ingresar como teniente alcalde de un señor de avanzada edad como es el señor Luis Rubio para que después renuncie y él (López Aliaga) asuma la alcaldía. Eso se llama fraude a la ley", señaló.

Acotó que lo que está realizando el exaspirante a la Presidencia del Perú "es violar la norma que impide la reelección", con la cual consideró estar en contra, pero que está vigente.

¿López Aliaga está incurriendo en una infracción a la ley?

César Delgado-Guembes, exoficial mayor del Congreso, analizó la decisión de Rafael López Aliaga de no asumir como senador y abordó las implicancias legales de dicha postura.

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