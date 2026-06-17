Precio del dólar HOY en Perú: Conoce el tipo de cambio de este miércoles 17 de junio

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar tiene un impacto significativo en todos los aspectos de la economía global. Por ello, conoce cuál es el tipo de cambio para la compra y venta este miércoles 17 de junio para evitar afectaciones a tu bolsillo.

¿Cuál es el precio del dólar hoy, 17 de junio?

El dólar es la principal moneda de reserva mundial y la más utilizada en el comercio internacional, por ello es importante saber cuál es su comportamiento y valor en Perú, especialmente, en medio de la coyuntura política que se vive en el país sobre el avance del conteo de votos de la segunda vuelta electoral que definirá quién será el próximo presidente de la República.

Así que si estás pensando en comprar o vender esa divisa estadounidense en el mercado cambiario peruano este miércoles 17 de junio, lo ideal es conocer a cuánto cotiza, teniendo en cuenta que la fluctuación del dólar impacta directamente en el comercio exterior, las inversiones y el poder adquisitivo.

Para anticiparte a los cambios económicos y planificar mejor tus finanzas, te revelamos cuál es el valor del dólar en Perú hoy, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) en la mañana de hoy. Este tipo de cambio es utilizado como referencia oficial en el país para fines tributarios, aduaneros y contables, y se basa en la cotización de cierre del día anterior reportada por la SBS.

MIÉRCOLES 17 DE JUNIO Precio del dólar hoy en Perú: ¿A cuánto cotiza el tipo de cambio este martes 16 de junio? Lee también COMPRA VENTA S/ 3.376 S/ 3.382

El organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó que el tipo de cambio presentó una leve variación en comparación al día de ayer, martes 16 de junio, donde la compra de la divisa era de S/3.375 y la venta era de S/3.387.

Tipo de cambio del dólar paralelo en Perú

Por otro lado, según las cifras reveladas por el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio de esta divisa en casas de cambio o mercado paralelo, que se ven influenciados por la oferta y la demanda en Perú, es el siguiente para este miércoles 17 de junio:

Mercado paralelo (casas de cambio): Compra S/3.360 | Venta S/3.390.

Precio del dólar paralelo u 'Ocoña' en Perú el 17 de junio.

Así cerró el dólar ayer en Perú, según el BCRP

Antes de invertir con dólares en Perú, también debes tener en cuenta a cuánto cerró su valor el día de ayer, martes 16 de junio. Por ello, te revelamos los valores que se dan a conocer en el portal oficial del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para anticiparte a cualquier cambio o variación.

De acuerdo a esta entidad liderada actualmente por Julio Velarde, la divisa presentó estos valores ayer:

Cerró con una cotización de S/3,3850, (con una apertura de S/3,3820), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/3,3795, con un máximo de S/3,3850 y un mínimo de S/3,3730.

Así cerró el dólar ayer, 16 de junio, en Perú, según el BCRP.

Para mantenerte informado sobre el comportamiento de esta divisa, no solo puedes entrar a la página oficial del BCRP o de la Sunat, sino que también a estas otras entidades como la SBS, el Banco de la Nación y medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

Así que para proteger tu poder adquisitivo y anticiparte a cualquier variación, lo ideal es conocer el precio del dólar y cotización del tipo de cambio en la jornada de este miércoles 17 de junio.