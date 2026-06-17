Retiran a Germán Juárez Atoche como coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El fiscal de la nació, Tomás Gálvez Villegas, dispuso el cese del cargo del fiscal Germán Juárez Atoche como coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos, puesto que le fuera asignado en diciembre del año pasado.

A través de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N.º 1744-2026-MP-FN, publicada el miércoles 17 de junio en Diario Oficial El Peruano, también se dispuso su retiro como fiscal superior provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro y sus designaciones en la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

Diligencias preliminares por presunto delito de cohecho pasivo especifico

De acuerdo con el dispositivo, la remoción del fiscal Germán Juárez Atoche se debe a que la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios lo imputa por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo especifico, en su condición de fiscal provincial del extinto 'Equipo Especial Lava Jato', situación que fue remitida al despacho de la Fiscalía de la Nación.

En ese sentido, el despacho del fiscal Reggis Oliver Chávez Sánchez ha establecido la existencia de indicios respecto a su presunta autoría, disponiendo el inicio de las diligencias preliminares de investigación por el plazo 90 días, desde el 8 de junio de 2026.

Bajo esta consideración, solicitó a la Coordinación Superior Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavados de Activos que remitan a la Primera Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, de manera reservada, copia de todos los documentos que forman parte de la carpeta o las carpetas de colaboración eficaz que tengan como aspirante o como colaborador eficaz a la persona identificada como Gustavo Salazar Delgado y que hayan estado a cargo del ex equipo especial de fiscales a cargo del caso 'Odebrecht'.

"En ejercicio de las prerrogativas de este despacho para salvaguardar la integridad de la función fiscal, la confianza ciudadana, la imagen institucional del Ministerio Público, para garantizar un servicio eficiente y eficaz, resulta oportuno concluir el nombramiento y designaciones del abogado Germán Juárez Atoche", señala la resolución.

Asimismo, según el informe emitido la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, con fecha 16 de junio de 2026, el fiscal Germán Juárez Atoche registra dos quejas en trámite.

Fiscalía donde ejercerá funciones

Según la Resolución de la Fiscalía de la Nación N.º 1744-2026-MP-FN, el abogado Juan Bautista Mendoza Abarca reemplazará a Germán Juárez Atoche en la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos y como coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos.

Por su parte, Juárez Atoche - fiscal provincial titular especializado en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio (supraprovincial-corporativo) de Lima - fue trasladado a la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

En esa misma línea, deberán efectuar la correspondiente entrega de cargo, conforme a las disposiciones señaladas en la Directiva General N.º 007-2002-MP-FN "Normas para la Entrega de Cargo", aprobada por la Resolución de la Fiscalía de la Nación N.º 972-2002-MP-FN, de fecha 13 de junio de 2002.

Finalmente, lo dispuesto ha sido remitido a la Junta Nacional de Justicia, la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Centro, y demás unidades del Ministerio Público.