Roberto Sánchez: Captan intensa reacción del candidato de JP durante reunión con miembros de su partido

14/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El candidato presidencial Roberto Sánchez convocó a Plenario Nacional con congresistas electos de su garupación política Juntos por el Perú mientras el escrutinio de la segunda vuelta electoral, que viene realizando la ONPE, aún evidencia que su contendora Keiko Fujimori tiene una ligera ventaja sobre él.

Una reunión a puertas cerradas y de larga duración

De acuerdo a un informe del diario Perú 21, este Plenario Nacional se realizó a puertas cerradas y se prolongó por varias horas desde la tarde hasta la noche. Además, el citado medio captó el preciso instante, desde exteriores del local de campaña de Juntos por el Perú que, se produjo "un acalorado encuentro".

En un video, desde la ventana del segundo piso se pudo observar a un Roberto Sánchez realizando gestos de incomodidad y mostrando una actitud seria e inclusive por momentos molesta.

Además, se precisa que la reunión culiminó al promediar las 10:00 p.m. luego de una cena que según informó fue de una reconocida cadena de pollos a la brasa.

El aspirante al sillón presidencial publicó en sus redes sociales una serie de fotografías de lo que fue el hermético plenario de su partido. En las imágenes, se aprecia a Roberto Sánchez posando sonriente con varios de sus militantes. "Nos reafirmamos en la defensa de la democracia", expresó el también congresista.

🔴 Roberto Sánchez: Tensión y desacuerdos en plenario de Juntos Por el Perú



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Video: Javier Zapata#JPP #RobertoSánchez #PolíticaPeruana pic.twitter.com/LKNVtOEkBd — Perú21 (@peru21noticias) June 14, 2026

La respuesta de Roberto Sánchez

La mañana de este domingo, Roberto Sánchez denunció una tergiversación del clip, en donde colocaron un audio totalmente ajeno al contexto. Al respecto, el candidato presidencial indicó que se busca "construir una realidad inexistente".

Es preciso mencionar que el video difundido por dicho medio solo cuenta con un audio ambiental y no se escucha la voz ni de Roberto Sánchez ni la de sus militantes. En ese sentido, el clip compartido por el candidato presidencial ha sido alterado.

Ruin y falso recurrir a un video con audio montado para construir una realidad inexistente. Quienes estuvimos presentes sabemos que fue una asamblea fraterna y democrática. No sorprenden medios que han renunciado al rigor periodístico para abrazar el sesgo y la desinformación. pic.twitter.com/wPcnDtRwIa — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) June 14, 2026

Convocan a Plenario Nacional de JP

La Segunda Elección Presidencial se encuentra en su recta final con el conteo de votos para definir si Fujimori Higuchi o Sánchez Palomino alcanzarán la Presidencia del Perú. En medio de dicho contexto, el candidato de izquierda realizó una convocatoria a Plenario Nacional que tuvo lugar en el local de campaña de Juntos por el Perú, ubicado en el Cercado de Lima.

Desde la mañana del último sábado, 13 de junio, diferentes dirigentes de la citada agrupación política se congregaron en dicho punto para sostener reuniones en las que no participó el también exministro de Estado debido a temas familiares.

Plenario Nacional de Juntos por el Perú

Sin embargo, horas más tarde, sí sostuvo un encuentro con los virtuales candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados que integrarán el futuro Parlamento Nacional por los próximos cinco años.

Cabe mencionar que, entre las personas que estuvieron presentes allí figuraron Ernesto Zunini, secretario general de JP y virtual diputado del Congreso de la República y la candidata a la vicepresidencia Brígida Curo.

Esta asamblea se suscitó mientras en las calles de Lima cientos de simpatizantes de Juntos por el Perú levantaban su voz de protesta en la movilización denominada "Respeta mi voto" en la que exigieron el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.

Finalmente, al término de esta uno a uno los flamantes congresistas se retiraron por la puerta principal del local de campaña, entre ellos Zunini que, al ser abordado por los medios decidió guardar hermetismo al igual que Brígida Curo. En tanto, el contendor de Keiko Fujimori salió por la puerta trasera del recinto, la misma estrategia fue adoptada por los asistentes Iber Maraví y Jaime Quito. La presencia de Virgilio Acuña fue la que llamó la atención.