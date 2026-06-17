VMT: Línea A de la empresa de transportes Etupsa 73 paralizan labores tras recibir nueva amenaza extorsiva

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las empresas de transporte público continúan bajo amenaza de las organizaciones delincuenciales. Esta vez, la línea A de la empresa Etupsa 73 decidió paralizar sus labores luego de haber recibido una nueva amenaza extorsiva por parte de una banda criminal.

Línea A de Etupsa 73 paraliza labores tras nueva amenaza

El patio de maniobras de dicha empresa ubicada en Villa María del Triunfo luce cerrada y con los más de 50 buses de dicha flota con los motores apagados. De acuerdo a la información difundida por Latina, la decisión fue tomada por los dirigentes y gerentes de dicha compañía tras la reaparición de una organización criminal en las últimas horas.

Los responsables de esta nueva amenaza extorsiva serían 'Los Imparciales del Sur' quienes les exigen a los conductores el pago de un cupo a cambio de una falsa seguridad. De acuerdo a la información, estos criminales habrían dejado de lado sus amenazas desde hace cinco meses.

Sin embargo, tras esta nueva amenaza los choferes en conjunto optaron por apagar sus motores y esperar que las autoridades tomen cartas en el asunto para garantizar su seguridad. Eso sí, a las afueras de su patio de maniobras en Villa María del Triunfo no cuenta con la presencia de agentes de la Policía Nacional del Perú.

Línea 1 sufre un panorama similar

Es importante precisar que esta no es la primera vez que una de las líneas de la empresa de transportes Etupsa es víctima de los extorsionadores. Semanas atrás, exactamente el 6 de junio, dos delincuentes a bordo de una moto lineal dispararon contra un conductor en el cruce de las avenidas 12 de Octubre y Angélica Gamarra.

Lamentablemente, producto de este atentado el chofer perdió la vida casi al instante metiéndose en la larga lista de víctimas mortales a raíz de ola de inseguridad que se vive. Producto de ello, la flota completa de esta línea decidió no salir a cumplir con sus servicios por el miedo de volver a ser atacados.

Todo esto viene ocurriendo a pesar que Lima y Callao se encuentran bajo el estado de emergencia decretado por el gobierno de José María Balcázar el cual sigue sigue sin dar los resultados esperados.

En resumen, los conductores de la Línea A de la empresas de transporte público Etupsa 73 paralizaron sus labores luego de recibir un nuevo mensaje extorsivo por parte de 'Los Imparciales del Sur'