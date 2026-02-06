La Victoria: Sunafil encuentra a un adolescente de 15 años trabajando en un taller textil del emporio de Gamarra

06/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En un nuevo operativo contra el trabajo forzoso, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) encontró a un menor de edad trabajando y ocho personas sin registro en planilla, en el emporio comercial de Gamarra, La Victoria.

La diligencia conjunta con los representantes del Ministerio Público, Policía Nacional del Perú y la municipalidad distrital, se llevó a cabo este jueves 5 de febrero en uno de los stands de la galería San Miguel, ubicada en cuadra 15 del jirón Sebastián Barranca.

Adolescente de 15 años trabajaba en un taller textil

De acuerdo con lo reportado por la entidad adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el menor de edad hallado es un adolescente de 15 años, quien se encontraba realizando labores de corte de telas al interior de un taller textil.

De inmediato, el personal de la Superintendencia inició las acciones correspondientes para garantizar los derechos fundamentales del menor.

Con referente con los ocho trabajadores afectados, no se encontraban en planilla y, por lo tanto, no contaban con registro activo en el Seguro Social de Salud ni aportaciones al sistema de pensiones, tal como lo exige la ley.

Los incumplimientos a las normas sociolaborales no fue lo único que fue hallado por el personal de Sunafil, puesto que, durante el operativo se constató que una de las tiendas no contaba con licencia de funcionamiento, exponiendo gravemente a la vida y salud de los empleados que se encontraban a su interior.

Otros 16 menores hallados en Puno, Huancavelica, La Libertad, Ucayali y Apurímac

Tal como ocurrió en La Victoria, la Superintendencia llevó a cabo una senda de operativos contra el trabajo forzoso, coordinación con el Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, sus direcciones regionales de trabajo y municipalidades, en Puno, Huancavelica, La Libertad, Ucayali y Apurímac, encontrando a 16 menores de edad trabajando en diversos rubros comerciales.

Por ejemplo, en Puno y Juliaca constataron a nueve menores de edad realizando labores de apoyo en la cobranza de pasajes en unidades vehiculares. En Huancavelica, el operativo multisectorial se desarrolló en un mercado de abastos, tiendas comerciales y restaurantes del sector, encontrando a tres menores de edad.

Mientras que en La Libertad se efectuó un operativo de fiscalización en establecimientos de lavado de autos, verificando la presencia de 2 menores de edad laborando en estos lugares.

Asimismo, una menor de edad fue hallada en un centro nocturno de Coronel Portillo, región Ucayali. Por su parte, en la empresa de transportes 'Abancay Express', región Apurímac, se realizó una inspección relacionada con la prevención y erradicación del trabajo infantil, encontrando a un mejor de edad que realizaba trabajos de cobrador.

Desde la entidad afirman que continuarán realizando esta clase de acciones, a fin de salvaguardar los derechos fundamentales de los niños y adolescentes.