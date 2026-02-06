Precio del dólar en Perú HOY, 6 de febrero: ¿Cómo cotiza el tipo de cambio este viernes?

06/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conocer el precio del dólar brinda un mejor panorama para los inversores, exportadores, importadores, comerciantes y la ciudadanía en general, ya que les permite identificar si es el mejor momento para comprar o vender la divisa. Por ello, te revelamos cómo cotiza el tipo de cambio este viernes, 6 de febrero, en Perú.

¿Subió el precio del dólar este viernes?

El precio del dólar en el Perú es una referencia que se emplea en el mercado de divisas para determinar cómo le está yendo a la moneda local. Asimismo, cabe destacar que conocer su comportamiento o fluctuaciones en nuestro país permite tomar decisiones más estratégicas que ayuden a cuidar las finanzas y evitar pérdidas al momento de realizar alguna transacción.

También permite a los empresarios calcular mejor los costos de importación y los ingresos de exportación, ayudando a ajustar estrategias de precios y márgenes de ganancias.

En ese marco, una entidad que ayuda a conocer de forma diaria el valor del dólar en Perú es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), precisamente para la compra y venta, que te mostramos a continuación:

COMPRA VENTA S/ 3.363 S/ 3.368

¿Subió o bajó el tipo de cambio? Pues bien, de acuerdo a los valores reflejados en la página oficial de la Sunat, se refleja una leve variación al alza en comparación a los dos últimos días donde los precios eran los siguientes:

Miércoles 4 de febrero : Compra a S/3.359 - Venta a S/3.365.

: Compra a S/3.359 - Venta a S/3.365. Jueves 5 de febrero: Compra a S/3.356 - Venta a S/3.364.

Pero no todo queda ahí, ya que también debes tener en cuenta que estas cifras pueden variar a lo largo del día dependiendo de factores económicos externos como decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), el precio del cobre y el contexto político local; así como, precio de las commodities.

Tipo de cambio dólar paralelo

Para evitar sorpresas o afectaciones a tu bolsillo también es recomendable conocer cuál es el precio del dólar Ocoña, también conocido como el 'dólar de la calle', el que se compra y vende en el mercado paralelo. De acuerdo al portal cuántoestáeldólar.pe es el siguiente para este viernes, 6 de febrero, en Perú:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.355 | Venta S/ 3.375.

Así cerró el dólar ayer

Por su parte, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) publica al final de cada día hábil un informe sobre el tipo de cambio interbancario.

De acuerdo a lo revelado en su portal oficial, la divisa estadounidense cerró ayer, 5 de febrero, en 3,3670 (con una apertura de 3,3650), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3671, con un máximo de 3,370 y un mínimo de 3,3630.

Además, recuerda que para obtener información oficial y actualizada, puedes ingresar a la web de SUNAT y a estas otras entidades para conocer el precio del dólar:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS).

Banco de la Nación (BN).

