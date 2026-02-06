Alianza Lima pierde a su flamante fichaje tras salir lesionado en su debut en la Copa Libertadores 2026

06/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En una noche que prometía ser especial para el plantel íntimo, Alianza Lima sufrió un duro golpe: su flamante fichaje, Esteban Pavez, salió lesionado en su debut en la Copa Libertadores 2026 y tuvo que abandonar el campo por una fuerte molestia en la rodilla, que hoy lo tendría alejado de las canchas por varias semanas.

Esteban Pavez y su inesperado debut

Esteban Pavez dio la sorpresa en el arranque de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026, porque con apenas unos días entrenando con el equipo, Pablo Guede se la jugó y lo mandó de titular ante 2 de Mayo en Paraguay.

Pavez estuvo junto a Gianfranco Chávez metiendo marca en el medio y cumpliendo con lo suyo, pero cuando ya parecía que su estreno con Alianza iba a ser perfecto, todo se terminó arruinando.

Cuando se disputaba una pelota dividida, su rodilla recibió un duro impacto. Pavez cayó de inmediato sobre el gramado con visibles gestos de dolor, generando preocupación tanto en sus compañeros como en el comando técnico.

Pavez logró mantenerse en el campo hasta el minuto 77, pero su salida fue inevitable. Finalmente, fue reemplazado por Alessandro Burlamaqui, mientras las imágenes del jugador chileno dejaban en evidencia que el dolor era considerable.

La escena encendió las alarmas en tienda blanquiazul, que ya comenzaba a temer perder a uno de sus refuerzos más recientes en un momento clave de la temporada.

Esteban Pavez rompe su silencio

Luego de la derrota de Alianza Lima por 1 a 0 ante Sportivo 2 de Mayo en Paraguay, el propio Esteban Pavez se refirió a la lesión que sufrió en su debut internacional con los íntimos.

"Estoy caliente y triste. No me lesiono desde hace mucho tiempo. Creo que es un esguince, pero mañana (jueves) me haré los exámenes. Confío mucho en mis compañeros que en Lima damos vuelta a la llave", manifestó el chileno tras el partido.

Esteban Pavez tiene un esguince

Días después, el periodista Gerson Cuba confirmó el diagnóstico preliminar a través de su cuenta de X (antes Twitter): " Esteban Pavez presenta un esguince de primer grado. Su periodo de recuperación para volver con Alianza Lima sería de aproximadamente dos a tres semanas ".

Este panorama complica seriamente los planes del comando técnico, ya que todo hace indicar que el flamante refuerzo se perdería no solo el partido de revancha de la Copa Libertadores, sino también los encuentros correspondientes a las fechas 2 y 3 del Torneo Apertura.

Esteban Pavez presenta un esguince de primer grado. Su periodo de recuperación para volver con Alianza Lima sería de aproximadamente dos a tres semanas. pic.twitter.com/dEXNNxR163 — 𝐆𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍 𝐂𝐔𝐁𝐀 🎙⚽️ (@gersoncuba2603) February 6, 2026

Alianza Lima y sus próximos partidos

Tras la derrota en territorio guaraní, Alianza Lima regresó al país para preparar su siguiente compromiso por el Torneo Apertura. El cuadro íntimo jugará este domingo 8 de febrero, a las 18:00 horas, ante Comerciantes Unidos en Matute.

Después de ese partido, los blanquiazules se medirán nuevamente con 2 de Mayo por la revancha de la primera fase de la Copa Libertadores, también en Matute, el miércoles 11 de febrero a las 19:30 horas.

Así, Alianza Lima perdió a su flamante fichaje, Esteban Pavez, quien salió lesionado en su debut en la Copa Libertadores 2026. El jugador presenta un esguince y será baja en el plantel entre dos y tres semanas.