Actualidad
¡De nunca parar!

Nuevo ataque a empresa Huáscar: Sujetos en motocicleta dispararon contra bus en San Martín de Porres

Sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra un bus de la empresa de transportes Huáscar, en presencia de pasajeros, en San Martín de Porres. Afortunadamente no se registraron heridos.

06/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 06/02/2026

La extorsión continúa atormentando a los trabajadores de las empresas de transportes, pues esta vez sujetos abrieron fuego contra un bus de la compañía Huáscar en el distrito de San Martín de Porres.

Transportistas en la mira

Lo que debería ser un viaje cotidiano, una situación del día a día para los pasajeros de la unidad y el conductor, se vio manchado por un evento de terror cuando atacaron el vehículo de la línea C, que cubre la ruta de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres. 

El atentado se registró alrededor de las 9:40 p. m. en el cruce de las avenidas Santa Ángela y Santa Teresita del Niño Jesús. Lugar en el que dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad para disparar directamente a la cabina del conductor. 

La reacción inmediata del chofer fue agacharse para protegerse con el volante, mientras que los pasajeros se refugiaron bajo los asientos para evitar ser alcanzados por las balas. Afortunadamente no se registraron heridos. 

En el parabrisas se observaban las marcas del impacto de bala a la altura de la cabeza del conductor, evidenciando el objetivo del ataque y su gravedad. El incidente se registró a pocas cuadras del patio de maniobras, pues a penas salía para realizar su última ruta.

Tres ataques contra transportistas en una semana

Tras el ataque, agentes de la Comisaría de Pro acudieron alugar para cercar la escena y trasladar la unidad con el chofer a la dependencia policial a fin de realizar las diligencias correspondientes. 

Como se recuerda, la empresa ha denunciado ser víctima de extorsión desde hace mucho tiempo, por lo que han sido atacados anteriormente. 

El hecho se registra en una semana muy dura para el sector de transportes, pues en solo una semana se registraron hasta 3 ataques contra empresas de transportes, dos contra El Mandarino, en circunstancias similares el más reciente del 4 de febrero, y el de la compañía Huáscar. 

Al cierre de la nota el conductor optó por no brindar declaraciones, se encuentra aún en la comisaría brindado  declaraciones, mientras que peritos examinan el vehículo recaban las pruebas necesarias. 

Algunos de los trabajadores de la ruta C de la empresa Huáscar continúan trabajando pese al ataque registrado, mientras que otros han preferido no salir a brindar su servicio. Cabe señalar que, al igual que con El Mandarino, la empresa no tiene protección policial, pues no se observa  en el patio de maniobras.

