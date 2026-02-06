ATU evalúa extender ruta del Corredor Morado: ¿Cuáles serían sus nuevos paraderos inicial y final?

06/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) se encuentra evaluando la ampliación de la ruta del Corredor Morado teniendo un recorrido adicional de 3.9 kilómetros, así lo dio conocer su presidente David Hernández. En la siguiente nota conoce cuáles serían sus nuevos paraderos.

Se ampliaría ruta del Corredor Morado

Actualmente, el Corredor Morado opera la ruta SE-09 siendo su primer paradero la estación Bayóvar (Línea 1 del Metro de Lima) en San Juan de Luirgancho y se une con el distrito de San Isidro. Esta ruta comprende 32 paraderos de ida y 34 de regreso en los que se desplaza por vías principales como Próceres de la Independencia, 9 de octubre, Manco Cápac, México, Fernando Wiesse, Abancay, Prolonagción Iquitos y Paseo de la República.

Ahora, con esta eventual propuesta que contempla la ATU los usuarios de este servicio de transporte tienen que tener en cuenta que este nuevo tramo recorrería desde Bayóvar hasta la entrada de Jicamarca, estableciendo El Portón como paradero final. Sobre ello, entre ambos puntos habría un trayecto aproximado de 3.9 kilómetros.

Cabe señalar que, de acuerdo a David Hernández, presidente de la ATU, este inicio dependerá de la finalización de obras viales que actualmente viene ejecutando la Municipalidad Metropolitana de Lima en la zona.

Una implementación progresiva

En tal sentido, subrayó que para ello será importante que exista una coordinación entre los municipios y la comuna capitalina. Hay que mencionar que, este proyecto busca sumar esfuerzos institucionales con la finalidad de que los avances de infraestructura se reflejen en un servicio de transporte caracterizado por la eficiencia y accesibilidad para los ciudadanos.

Así, la fecha de inicio de la ampliación del nuevo recorrido de buses morados se realizaría de manera progresiva. "La idea es trabajar de manera coordinada con los municipios y las infraestructuras que se vienen desarrollando. Ellos van entregando y nosotros vamos poniendo el servicio de forma eficiente a favor de la ciudadanía. Esa es la idea", manifestó el titular de la ATU en entrevista concedida a la Agencia Andina.

Por último, David Hernández sostuvo que la implementación de esta nueva ruta tiene como objetivo principal que los usuarios del tren puedan tener la oportunidad de extender su recorrido hasta Jicamarca.

Como vemos, la ATU evalúa ampliar la ruta del Corredor Morado que podría cubrir la distancia de aproximadamente 3.9 kilómetros teniendo de esta forma como paradero inicial la estación Bayóvar mientras que como parader final El Portón, en el inicio de Jicamarca.