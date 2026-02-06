Carlos Zambrano reaparece tras denuncia de abuso sexual, pero inesperado detalle lo hace volver a desaparecer

06/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras varios días sin mostrarse públicamente, Carlos Zambrano reapareció en redes sociales en medio de la polémica por la denuncia por presunto abuso sexual, pero un detalle en su publicación terminó robándose toda la atención y provocó que su reaparición dure apenas unos minutos.

Carlos Zambrano reaparece tras denuncia

Después de varios días sin mostrarse, con toda la polémica encima por su salida de Alianza Lima y la denuncia por presunto abuso sexual, Carlos Zambrano volvió a mostrarse en redes.

El jugador reposteó en su Instagram un video entrenando desde una casa privada, cerca del mar, y quiso dejar en claro que, pese al complicado momento que atraviesa, sigue firme con sus trabajos físicos.

El video, en realidad, fue publicado primero por el exfutbolista Anderson Cueto, quien compartió las imágenes de Carlos Zambrano realizando ejercicios físicos y acompañó la grabación con el mensaje: "Vamos de a poco cara*"**.

Todo parecía una publicación común, de esas que buscan mostrar disciplina y enfoque, sobre todo ahora que su futuro futbolístico es totalmente incierto. Sin embargo, un detalle que no pasó desapercibido para los usuarios terminó robándose toda la atención.

Detrás de Carlos Zambrano se veían claramente varias cajas de cerveza, un detalle que no tardó en ser comentado en redes y que terminó robándose toda la atención de su reaparición.

Lo que vino después fue inmediato: todo indica que el propio futbolista se dio cuenta del detalle que aparecía en el fondo del video y eliminó la historia de su cuenta casi de inmediato, provocando que su breve reaparición se esfume tan rápido como apareció.

Carlos Zambrano con futuro incierto

Mientras Sergio Peña y Miguel Trauco ya manejan propuestas en el extranjero, en el caso de Carlos Zambrano el panorama es completamente distinto. Hasta el momento, se desconoce cuál será su futuro futbolístico tras haber sido separado indefinidamente de Alianza Lima.

En paralelo, Carlos Zambrano afronta una denuncia por presunto abuso sexual interpuesta por una joven argentina, proceso que viene llevando fuera del país, específicamente en Uruguay.

Ante este escenario, el propio Carlos Zambrano decidió pronunciarse públicamente el pasado 23 de enero, a través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de Instagram.

Carlos Zambrano y su comunicado

En su mensaje, Carlos Zambrano fue enfático al referirse al caso que hoy lo mantiene en el centro de la polémica. "Considero expresar mi rechazo a cualquier forma de violencia contra la mujer y deben ser tratadas con responsabilidad y seriedad", sostuvo en un primer momento.

Luego, se refirió directamente al impacto que ha tenido la exposición mediática del caso en su vida personal y profesional: "La difusión de versiones parciales o inexactas ha generado una fuerte exposición mediática, causando un profundo perjuicio personal y profesional".

Finalmente, Zambrano dejó clara su postura frente a la denuncia que afronta: "Niego rotundamente cualquiera supuesta imputación delictiva que se intente formular en mi contra y confío en que las actuaciones se desarrollarán con el rigor correspondiente".

Así, la breve reaparición de Carlos Zambrano en redes sociales terminó opacada por la presencia de cajas de cerveza en el video, un detalle que no pasó desapercibido y que lo llevó a borrar rápidamente la publicación.