Operativo en Lima Centro: PNP captura a extorsionadores que exigían S/ 15 mil a empresario

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Agentes de la Policía Nacional del Perú capturaron a dos integrantes de una banda criminal dedicada a la extorsión en Lima Centro. Los delincuentes exigían un pago de S/ 15 mil a un empresario del rubro de limpieza, a quien amedrentaban con disparos y cartas amenazantes.

Modus operandi y violencia contra el empresario

En diálogo con Exitosa, el jefe de la División de Investigación de Extorsiones de la PNP, Holger Obando, detalló el accionar delictivo de los capturados. Durante la intervención, las autoridades lograron recuperar el dinero entregado y neutralizar a los sospechosos, uno de los cuales intentó darse a la fuga desde un tercer piso.

"La Policía peruana, siguiendo los lineamientos del comando institucional de luchar contra el crimen violento y bandas dedicadas a la extorsión, ha producido estas intervenciones que tienen como resultado la detención de dos personas con antecedentes por delitos graves.

El impacto emocional causado por las constantes amenazas de muerte llevó al empresario a ceder ante las demandas económicas en un primer momento. Sin embargo, la oportuna denuncia permitió que los efectivos policiales trazaran una estrategia para intervenir en el momento preciso de la transacción.

"Uno de ellos estuvo recientemente preso y se le imputa el delito de extorsión contra un empresario del rubro de limpieza de Lima Centro, a quien le dejaron una misiva, realizaron disparos y le exigían importantes sumas de dinero, llegando a 15 mil soles. La víctima, frente a la zozobra, accedió a pagar", detalló.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | En diálogo con Exitosa, el jefe de la División de Investigación de Extorsiones de la PNP, Holger Obando, informó sobre la captura de una banda criminal que exigía S/15 mil a un empresario. Según detalló, los detenidos cuentan con antecedentes y uno de... pic.twitter.com/LApzAxS30Z — Exitosa Noticias (@exitosape) September 17, 2026

Intervención policial y captura de los sospechosos

Tras recibir la alerta, las fuerzas del orden desplegaron un operativo táctico para interceptar a los delincuentes al momento de recibir el dinero. La rápida acción de los agentes impidió que los criminales concretaran el cobro y permitió la recuperación del monto incautado.

"Tomamos conocimiento, proyectamos nuestras operaciones y logramos detener e incautar parte del dinero entregado el día de ayer. A partir de la primera detención progresó la siguiente, logrando capturar a estos dos sujetos, no descartando que puedan existir otros integrantes por el delito de extorsión", indicó.

Uno de los maleantes intentó evadir el accionar policial arrojándose desde el tercer piso del inmueble donde se refugiaba, pero fue neutralizado de inmediato. Las autoridades mantienen las diligencias para determinar si existen más involucrados en esta red delictiva.

En ese sentido, los extorsionadores enfrentan cargos por el delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión agravada, por lo que permanecerán bajo custodia de la Policía Nacional mientras el Ministerio Público formaliza las acciones legales correspondientes y solicita las medidas cautelares pertinentes ante el Poder Judicial para garantizar su reclusión.