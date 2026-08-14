Comerciantes marchan para exigir continuidad del proyecto del mercado mayorista San Pedro en Tacna

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Cientos de comerciantes de diversos rubros participaron este martes en una movilización por las principales calles de Tacna para solicitar que continúe el proceso de adjudicación del terreno destinado a la construcción del mercado mayorista San Pedro, proyecto que, según indicaron, permitirá modernizar el comercio local y brindar un espacio adecuado para miles de vendedores.

La marcha reunió a asociaciones de comerciantes, productores y mayoristas de distintos sectores, quienes señalaron que durante más de dos décadas han esperado la ejecución de un mercado moderno que les permita desarrollar sus actividades en mejores condiciones.

Una de las participantes, Zulema, representante de la asociación de sandilleras, indicó que el gremio está conformado por 25 integrantes que desde hace más de 25 años trabajan en la vía pública.

"Somos 25 sandilleras y llevamos más de 25 años vendiendo en las calles. Necesitamos un espacio para vender nuestros productos. Incluso abastecemos y enviamos productos para Chile, pero seguimos trabajando sin un mercado adecuado", manifestó.

Los comerciantes explicaron que la movilización tuvo como destino la Municipalidad Provincial de Tacna para expresar su respaldo al proyecto y solicitar que no se detenga el procedimiento administrativo para la adjudicación del predio.

Por su parte, la gerenta general de la organización de comerciantes, Epifanía Guañarquino, señaló que el objetivo de la movilización no fue confrontar a las autoridades, sino respaldar la continuidad de un proyecto que, según afirmó, contribuirá al desarrollo económico de la ciudad.

"Queremos tener un mercado moderno, innovador y con una buena imagen. Tacna necesita un mercado que genere trabajo, crecimiento económico y brinde un servicio de calidad tanto a la población como a los visitantes. Solo pedimos que continúe el proceso de adjudicación con transparencia y conforme a la ley", sostuvo.

Guañarquino indicó que la organización viene cumpliendo con todos los requisitos establecidos dentro del procedimiento administrativo y expresó su confianza en que las autoridades otorgarán la buena pro para iniciar la ejecución del proyecto.

Asimismo, destacó que el mercado estaría conformado por aproximadamente 1,200 comerciantes, quienes cuentan con respaldo financiero para impulsar la iniciativa. Añadió que el nuevo recinto también abriría oportunidades para comerciantes ambulantes y pequeños emprendedores que actualmente no cuentan con un espacio formal para desarrollar sus actividades.

La dirigente precisó que el proyecto busca ofrecer un mercado moderno con mejores condiciones de seguridad, limpieza y organización, además de incorporar servicios complementarios que beneficien tanto a comerciantes como a consumidores.

Finalmente, los participantes hicieron un llamado a las autoridades municipales y regionales para que continúen respaldando la iniciativa y permitan concretar un proyecto que, aseguran, marcará un nuevo modelo de comercialización para Tacna y fortalecerá su desarrollo económico y turístico.