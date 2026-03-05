Ministro de Energía y Minas responde ante el Congreso por la crisis de gas natural

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, acudió al Pleno del Congreso de la República para responder sobre la crisis del gas natural tras la fuga de un ducto de la empresa TGP, en Megantoni, Cusco.

Ministro de Energía y Minas responde ante el Congreso

El ministro de Energía y Minas acudió a la sesión del Pleno este jueves 5 de marzo en el inicio de la segunda legislatura del Periodo Anual de Sesiones 2025-2026 para responder sobre el siniestro ocurrido en el gasoducto TGP en Cusco.

En su intervención expuso los informes recogidos tras la fuga de gas en Megantoni a la que calificó como "la crisis energética más grave de las últimas dos décadas", precisó.

Indicó que la causa que originó este evento "aún se encuentra en investigación". Como se sabe, la Fiscalía y Osinergmin iniciaron investigaciones para determinar el hecho ocurrido. "Se ignora hasta el momento qué originó la falla", indicó.

Añadió que el acceso a la zona es "extremadamente difícil" debido a que no se cuenta con un acceso por carretera y solo es posible llegar hacia la zona por helicóptero "lo que está limitando la reparación más pronta".

Informó que de los 800 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, ahora solo se está atendiendo "casi el 9%" lo que calificó como una reducción "brutal".

Debido a ello se dio la emergencia para racionar el servicio priorizando a las amas de casa que cuentan con sistema GNV, transporte masivos, el sistema de salud e incluido los camiones de recojo de basura.

"El día 14 debe reiniciarse ya el servicio normal"

El ministro Alfaro precisó que "no se está exportando ni un gramo de gas" y que toda la reserva se está usando para el abastecimiento para cubrir los 14 días de la emergencia nacional que demorará según la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP).

Añadió que a la crisis energética ocurrida en el Perú se le suma el conflicto internacional que ocurre en Medio Oriente lo que ha generado "presión en el precio de los combustibles"

"La suma de estas acciones, prácticamente, han formado una tormenta perfecta. Si bien es una situación crítica también es necesario de que ninguna manera será permanente el día 14 debe ya reiniciarse el servicio normal", precisó.

