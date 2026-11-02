Comisión Disciplinaria de la Liga 1 abrirá expediente a Pablo Guede tras discusión con Hernán Barcos

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En serios problemas. La Comisión Disciplinaria de la Liga 1 abrirá expediente a Pablo Guede tras protagonizar una discusión con Hernán Barcos luego de que finalice el partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal, por la jornada 14 del Torneo Clausura.

Pablo Guede deberá presentar descargos tras pelea con el 'Pirata'

El entrenador del cuadro blanquiazul se encuentra en el ojo del huracán y fue el centro de la noticia luego de que tras finalizado el encuentro entre 'blanquiazules y celestes' en el estadio Alberto Gallardo, lo fue a 'pechear' al experimentado ariete 'rimense'.

Sin embargo, lo sucedido no ha pasado desapercibido para el grupo de trabajo del campeonato local que se encarga de que prevalezca la disciplina en todos los clubes que forman parte del certamen.

Al respecto, la información fue difundida por el periodista de L1 Max, Kevin Pacheco a través de sus redes sociales oficiales. Precisió que la notificación será realizada hoy en las próximas horas y especificó cuántos días tendrá para que presente sus descargos.

"Comisión Disciplinaria de la Liga abrirá expediente a Pablo Guede tras la discusión que protagonizó con Hernán Barcos al término del partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima. La notificación se realizará en las próximas horas y el DT argentino tendrá tres días para presentar sus descargos", se puede leer en un post de X (antes Twitter) del hombre de prensa.

En esa línea, el incidente ocurrido en las inmediaciones del estadio Alberto Gallardo podría derivar en una sanción, aunque primero deberán evaluarse los argumentos de ambas partes y los documentos correspondientes.

Comisión Disciplinaria de la Liga abrirá expediente a Pablo Guede tras la discusión que protagonizó con Hernán Barcos al término del partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima. La notificación se realizará en las próximas horas y el DT argentino tendrá tres días para presentar sus descargos. — Kevin Pacheco (@kevin23pacheco) November 2, 2026

Mayores detalles sobre el informe del delegado del cotejo

La situación tomó mayor relevancia en el programa Al Límite donde se dieron a conocer detalles del informe elaborado por el delegado del encuentro. Carlos Alvarado compartió la información proporcionada por Manuel Torres, oficial de seguridad de la FPF, quien identificó al estratega como la persona que inició el altercado al acercarse a Hernán Barcos en la zona de camerinos.

"De acuerdo a información proporcionada por el oficial de seguridad de la FPF, señor. Manuel Torres, el director técnico de Alianza Lima, señor Pablo Guede, fue a pechar al jugador Hernán Barcos de Sporting Cristal en la zona de camerinos mientras él se dirigía a su vestuario por la única zona de acceso para ambos equipos", estipula el documento ingresado en el sistema de la Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPP).

En tanto el informe sostiene que el delantero argentino no respondió a la provocación y que distintas personas intervinieron inmediatamente para separar a ambos protagonistas.

Protagonizar una fuerte discuisón con Hernán Barcos al término del encuentro entre Alianza Lima y Sporting Cristal le podría costar caro al entrenador del cuadro blanquiazul, Pablo Guede, luego de que la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 abriera un expediente en su contra.