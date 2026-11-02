Precio del balón de gas subió S/ 8 en octubre: advierten problemas en su comercialización

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del balón de gas doméstico registró un incremento aproximado de S/ 8 durante octubre, situación que viene generando dificultades en su comercialización y preocupación entre los distribuidores, según el representante de la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas.

Incremento en el precio del balón de gas

En diálogo con Exitosa, Abel Camasca Zapata, gerente general de la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas, alertó sobre las constantes alzas semanales del Gas Licuado de Petróleo (GLP) y sus efectos en el mercado nacional.

Según explicó, el combustible registra incrementos semanales que repercuten directamente en el precio que pagan las familias peruanas. Incluso, el GLP es el segundo combustible más utilizado en el país, después del diésel, y abastece a más de ocho millones de hogares mediante balones de gas doméstico.

"Se está manteniendo un alza semanal en el producto del GLP. (...) Lamentablemente, Osinergmin cada semana, cada lunes, establece el precio de referencia que ya las últimas cuatro semanas ha sido al alza en un promedio de dos soles. En el mes de octubre hemos tenido un incremento de ocho soles aproximado por balón", manifestó.

Asimismo, el gerente general sostuvo que los aumentos también generan dificultades para las empresas encargadas de distribuir el combustible, tanto a nivel de mayoristas como de terminales, debido a que trasladan las variaciones de los precios al resto de la cadena comercial.

Cuestionan medidas frente al incremento del GLP

Durante la entrevista, el representante consideró que las autoridades no estarían gestionando adecuadamente la situación y recordó que existe un antecedente normativo relacionado con la regulación del precio de este combustible.

En ese sentido, mencionó el Decreto de Urgencia N.° 010 - 2004 estableció mecanismos para incluir al GLP dentro del Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo.

También, el dirigente señaló que, en anteriores oportunidades, se adoptaban medidas para enfrentar este tipo de incrementos y evitar que el impacto económico recayera directamente sobre los consumidores.

Balón de gas alcanza los S/ 70 en distritos de Lima

El incremento también se refleja en los precios que pagan los usuarios. En algunos distritos de Lima, el balón de gas ya alcanza los S/ 70, según los reportes de comerciantes.

Además, los vendedores advirtieron que sus proveedores les han comunicado sobre un posible desabastecimiento debido a los efectos del fenómeno El Niño.

Finalmente, esta situación genera preocupación entre los comerciantes y consumidores, ante la posibilidad de que las dificultades en la distribución y el incremento del GLP continúen afectando el abastecimiento y el presupuesto de millones de familias peruanas.