Penal El Milagro: internos denuncian presuntos cobros de cupos en carta escrita al ministro de Justicia

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Exitosa accedió a una carta escrita por internos del penal El Milagro al ministro de Justicia, en la que denuncian presuntas irregularidades y el cobro de cupos dentro del establecimiento penitenciario. Las acusaciones deberán ser materia de investigación.

Cartas revelan cobros ilegales, violencia y control de cabecillas en el pabellón 4

A través de escritos remitidos al Ministerio de Justicia, un sector de los más de 600 internos que laboran en los talleres productivos y estudian para redimir sus penas denunció que son víctimas de cobros semanales obligatorios.

Las misivas detallan que los reclusos deben abonar sumas fijas de dinero y pagos extraordinarios para evitar requisas o represalias físicas por parte de presuntos grupos de poder que dominarían el pabellón 4.

"A los más de 600 internos que somos, nos imponen obligado a pagar S/ 10.00 semanales; aún eso no es todo, cuando hay problemas en el pabellón para que el INPE no haga requisas, obligan a colaborar $15.00 más", señalan los escritos enviados al despacho ministerial.

Asimismo, indican que los cabecillas identificados como Alex Zapata Miranda, Arturo Zapata Miranda, Frank Aniceto Hipólito y Joe Montero Saldaña mantendrían privilegios y el control absoluto de la venta de sustancias ilícitas, así como de los servicios de telefonía y el ingreso de artículos prohibidos a través de las visitas.

Las denuncias también apuntan a una presunta red de protección que involucraría a personal técnico del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), alcaides y a la exdirección del penal bajo la gestión de Wilson De la Torre Valderrama, quienes presuntamente habrían tolerado u omitido acciones de control a cambio de pagos ilícitos mensuales.

Pedidos de intervención urgente al Ministerio de Justicia y solicitud de traslados

Ante la magnitud de la corrupción expuesta en los documentos, los internos que buscan resocializarse mediante el trabajo hicieron un llamado directo al titular del sector para ejecutar operativos inopinados sin previo aviso, advirtiendo que las alertas internas suelen entorpecer las diligencias de fiscalización.

Las solicitudes exigen que el ministro de Justicia, Ernesto Julio Álvarez Miranda, verifique de manera directa las condiciones en las que operan los talleres y las celdas diferenciadas dentro del recinto trujillano.

"Sr. ministro de justicia. Le suplicamos su más pronta ayuda ante este abuso terrible que sufrimos quienes lo escribimos a usted, somos internos que trabajamos en los talleres del penal y otros estudiamos para resocializarnos", señala el escrito.

Del mismo modo, la documentación entregada a la prensa incluye una lista detallada con los nombres de los presuntos cabecillas, operadores y reclusos identificados como parte de la red delictiva, solicitando su reubicación inmediata a otros penales de máxima seguridad del país para neutralizar sus operaciones.

Los firmantes recalcaron que su principal objetivo es frenar la violencia y la intimidación que impiden el desarrollo pacífico de las actividades laborales dentro del establecimiento penitenciario.

En ese sentido, los internos del penal El Milagro esperan que las autoridades del Ministerio de Justicia y del INPE implementen acciones correctivas definitivas para garantizar la seguridad y frenar las extorsiones al interior del recinto carcelario