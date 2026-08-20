¿Adiós al papel higiénico? Conoce la alternativa que gana popularidad por su higiene y menor impacto ambiental

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante décadas, el papel higiénico se convirtió en un elemento indispensable en los baños de millones de hogares. Sin embargo, los cambios en los hábitos de consumo y una mayor preocupación por el impacto ambiental están impulsando la búsqueda de otras opciones para la higiene personal.

Entre ellas, los sistemas de limpieza con agua han ganado protagonismo y plantean una posible transformación en la manera de utilizar el baño.

La discusión no implica necesariamente que el papel higiénico vaya a desaparecer de manera inmediata. Se trata, más bien, de una tendencia hacia alternativas que permiten reducir la cantidad de papel utilizada después de ir al baño.

El bidé tradicional, los accesorios que pueden instalarse en el inodoro y los sanitarios inteligentes son algunas de las opciones que han comenzado a expandirse en distintos mercados.

El agua gana terreno frente al papel

Una de las principales alternativas es el bidé, un sistema que permite realizar la limpieza mediante agua. También existen dispositivos que se incorporan directamente al inodoro y modelos tecnológicos que incluyen funciones como regulación de temperatura, presión del agua y secado.

El interés por estas alternativas está relacionado, en parte, con el impacto ambiental asociado a la producción del papel higiénico. Una investigación desarrollada en Perú sobre el ciclo de vida de este producto encontró que su fabricación puede generar impactos ambientales significativos, especialmente por el consumo de agua y energía y por el uso de materias primas. Además, el estudio identificó diferencias importantes entre la utilización de fibras naturales y recicladas.

Por ello, reducir el consumo de papel puede convertirse en una medida para disminuir parte de estos impactos. Sin embargo, utilizar agua tampoco significa que el sistema sea automáticamente sostenible. El consumo depende del tipo de dispositivo, la frecuencia de uso y las características de cada instalación.

Una evaluación de ciclo de vida de un sanitario multifuncional con sistema de lavado concluyó que esta alternativa podía presentar un mejor desempeño ambiental que un sistema convencional de inodoro y bidé, aunque factores como el consumo eléctrico y la fabricación de sus componentes también influyen en el resultado.

Una alternativa que también exige responsabilidad

El cambio hacia sistemas de limpieza con agua también está relacionado con la percepción de una mayor comodidad e higiene. En países como Japón, los sanitarios con bidé integrado tienen una presencia considerable y forman parte habitual de los baños.

En términos ambientales, además, no todas las alternativas al papel representan una solución. Las toallitas húmedas, por ejemplo, pueden generar problemas en los sistemas de saneamiento cuando son arrojadas al inodoro, incluso cuando son comercializadas como biodegradables.

Por ello, la transición hacia otros métodos de higiene debe considerar no solo la reducción del papel, sino también el consumo de agua, electricidad y la correcta disposición de los residuos. El objetivo no consiste simplemente en sustituir un producto por otro, sino en encontrar una opción que resulte eficiente de acuerdo con las condiciones de cada hogar.

El papel higiénico todavía forma parte de la rutina cotidiana y no parece estar cerca de desaparecer por completo. Sin embargo, el crecimiento de los bidés y sanitarios con sistemas de lavado muestra que los hábitos de higiene están cambiando. La alternativa más sostenible dependerá del uso responsable de los recursos y de las características de cada sistema, más que de una simple sustitución del papel por agua.