¿A dónde irá el dinero de la minería?: Gobierno anuncia reforma del canon minero

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, sostuvo que se impulsarán modificaciones estructurales al canon para que una parte de estos recursos sea destinada directamente a las comunidades y zonas aledañas a las operaciones mineras.

Gobierno anuncia redireccionamiento de recursos

El Gobierno anuncia que se impulsará una reforma del canon minero para redireccionar los recursos hacia los territorios donde se desarrolla la actividad extractiva y lleguen directamente a las comunidades aledañas, anunció el titular del Minem durante el Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS 2026).

"Desde el sector, vamos a impulsar modificaciones estructurales para poder redireccionar el canon. Hoy día, el canon es devuelto a las regiones y se invierte generalmente en la capital de las provincias o los distritos, o hemos visto que se invierte en cosas que no sirven, o en otros casos se va en corrupción", enfatizó el titular del Minem.

Para ello, sostuvo que el objetivo es que parte del canon sea destinado de manera obligatoria a las comunidades ubicadas en las zonas aledañas y en los entornos de las operaciones mineras.

"Tenemos que lograr que parte de ese canon vaya sí o sí a las comunidades aledañas, a los entornos mineros, para que ellos justamente vean cómo se llega a la infraestructura básica que tanto reclaman", señaló.

El objetivo de este mecanismo es garantizar que las poblaciones directamente impactadas por la actividad extractiva reciban de forma prioritaria los beneficios de la renta minera.

Gestión territorial, capacidad de gasto y prevención de conflictos

El ministro consideró que esta modificación permitirá que las poblaciones cercanas a los proyectos mineros puedan percibir de manera más directa los beneficios económicos de la actividad extractiva. Aunque reconoció que la modificación en la distribución del canon no sería suficiente si no se mejora la capacidad de las autoridades encargadas de ejecutar los recursos.

"Nos va a faltar un tramo más que es ver cómo fortalecemos la capacidad de los gobiernos locales y provinciales principalmente para que dichas inversiones se den oportunamente", indicó.

El ministro vinculó esta propuesta con un cambio en la gestión de los conflictos sociales. Según explicó, el Estado no debería limitarse a intervenir cuando un conflicto ya estalló, sino participar de manera permanente en la planificación del desarrollo de los territorios donde se realizan actividades minero-energéticas.

En ese sentido, el Gobierno planteó una gobernanza territorial preventiva, en la que el Estado, empresas y comunidades trabajen conjuntamente para definir las prioridades de desarrollo.