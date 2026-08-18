Presidenta Fujimori encabeza incorporación del BAP Chimbote a la Marina de Guerra: unidad para transporte ante desastres por El Niño

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el Centro de Operaciones del SIMA Perú, en el Callao, la presidenta Keiko Fujimori lideró la ceremonia de bautizo y botadura del BAP Chimbote, un Buque Auxiliar de Aprovisionamiento Logístico que se incorpora a la Marina de Guerra del Perú.

El acto, realizado este marte, fue presentado como un hito en la consolidación de las capacidades operativas del país y en el fortalecimiento de la industria naval nacional.

Buque servirá para atender emergencias

Durante su discurso, la mandataria subrayó que el BAP Chimbote permitirá transportar carga, combustible, agua, víveres, vehículos y personal, ampliando la presencia del Estado en todo el litoral peruano.

Señaló que la botadura de esta embarcación no es solo la puesta en el agua de un nuevo buque, sino la materialización de la capacidad de un país que decide mirar hacia adelante, fortalecer sus instituciones y desarrollar sus propias competencias para responder a los desafíos del presente y del futuro.

Fujimori recalcó que la nave tendrá un papel fundamental en situaciones de emergencia, como un eventual fenómeno de El Niño, cuando las vías terrestres puedan quedar interrumpidas. En esos escenarios, el buque podrá llevar agua, alimentos, combustible, maquinaria y ayuda humanitaria a las zonas más afectadas, convirtiéndose en un recurso clave dentro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres.

🔴🔵🚨 #AHORA | La presidenta Keiko Fujimori ofreció unas palabras luego de la ceremonia de bautizo y botadura del B.A.P. 'Chimbote'. Indicó que con este buque se podrá trasladar ayuda humanitaria, combustible y más hacia lugares donde una emergencia interrumpa vías terrestres y... pic.twitter.com/re4aAZGPg2 — Exitosa Noticias (@exitosape) August 18, 2026

La presidenta estuvo acompañada por el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa; el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli; y el comandante general de la Marina, almirante Javier Bravo de Rueda.

En otro pasaje de su intervención, destacó que la construcción del buque movilizó una inversión de más de 66 millones de soles y la participación de 95 empresas peruanas, generando empleo especializado y dinamizando la cadena de proveedores vinculados a la construcción naval.

¿Qué es un BAP?

Un BAP, siglas de Buque Auxiliar de Aprovisionamiento Logístico, es una embarcación de la Marina de Guerra del Perú diseñada para cumplir funciones de apoyo y abastecimiento. Su misión principal es transportar carga, combustible, agua, víveres, vehículos y personal hacia otras unidades navales o zonas costeras, asegurando que las operaciones militares y humanitarias cuenten con los recursos necesarios.

Por su versatilidad, un BAP puede convertirse en pieza clave durante emergencias nacionales, como desastres naturales, al llevar ayuda humanitaria y reforzar la presencia del Estado en áreas aisladas.

La botadura del BAP Chimbote fue presentada como un símbolo de modernización y resiliencia. Keiko Fujimori enfatizó que fortalecer el SIMA Perú significa también fortalecer el empleo, la innovación y las capacidades productivas del país.

Con esta nueva unidad, la Marina de Guerra suma una herramienta estratégica para garantizar presencia, apoyo logístico y respuesta rápida ante emergencias, mientras la industria nacional demuestra su capacidad para asumir proyectos de creciente complejidad.