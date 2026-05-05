Lince: Suspenden clases presenciales en la I.E. Melitón Carvajal por enfermedad de mano, pie y boca en alumnos

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La institución educativa Melitón Carvajal, ubicada en el distrito de Lince, ha suspendido las clases presenciales en cuatro salones de sus diferentes niveles debido a recientes contagios por el virus Coxsackie, que causa una enfermedad conocida como mano, pie y boca.

Colegio Melitón Carvajal suspendió clases en cuatro salones

Esta mañana, el equipo de Exitosa dio a conocer un comunicado del referido colegio dirigido a los padres de familia informando sobre la suspensión de las clases presenciales en cuatro aulas de primaria y secundaria ante varios casos de niños infectados.

Según informó la institución, las cuatro aulas mencionadas tendrán clases virtuales mientras dura la medida provisional, que se extenderá por una semana. En el comunicado también señalan que los casos de contagio han sido informados al centro de salud de Lince y la UGEL.

En los exteriores del colegio, los padres de familia expresaron su preocupación por el bienestar de sus hijos y sugirieron que se suspenda las clases por más tiempo, para que se pueda fumigar los espacios de la institución.

Cabe recordar que recientemente se ha reportado un brote del virus Coxsackie en distintos colegios de Chiclayo. Así, hasta el sábado 2 de mayo se habían registrado un total de 93 casos, según la UGEL de dicha provincia.

¿Qué es el virus Coxsackie y cuáles son sus síntomas?

El virus de Coxsackie es el patógeno que con más frecuencia causa la enfermedad de manos, pies y boca, una infección viral que afecta predominantemente a niños menores de 10 años. Los casos en adultos son particularmente raros.

Ahora bien, los síntomas no suelen aparecer de forma inmediata, sino que presentan un periodo de incubación de 3 a 6 días . Generalmente, inicia con fiebre, dolor de garganta y una sensación general de malestar.

Un par de días después, comienzan los signos más distintos de la enfermedad que son erupciones cutáneas en las palmas de manos y las plantas de los pies, además de numerosas llagas en la boca, también conocidas como aftas.

El dolor provocado por las aftas puede dificultar la ingesta de líquidos por lo que es importante monitorear la hidratación del paciente, mientras dura la enfermedad.