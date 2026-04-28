¡Alerta sanitaria! Se reportan más de 30 casos de infección viral "mano, pie y boca" en Lambayeque

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La preocupación se ha apoderado de los padres de familia ante el avance del virus "mano, pie y boca" en la región Lambayeque. Esta afección, que ataca con mayor agresividad a niños en el rango de los 0 a 5 años, ya registra un incremento oficial de contagios en diversas jurisdicciones.

Acerca de la enfermedad

Al respecto, Vanessa Siapo Gutiérrez, directora ejecutiva de Salud Integral de las Personas de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Lambayeque, precisó que esta enfermedad (identificada en el ámbito médico como Coxsackie) tiene un comportamiento estacional y es recurrente cada año.

Sin embargo, la funcionaria advirtió que la cifra actual ya supera los 30 casos reportados , detectándose brotes específicos en zonas como Santa Rosa, Chongoyape, La Victoria y la zona urbana de Chiclayo.

"El virus dura aproximadamente entre una semana y diez días. Es autolimitado, pero requiere cuidados", enfatizó.

El principal riesgo radica en su fácil propagación. El contagio ocurre, en muchos casos, por la falta de higiene, especialmente cuando los niños llevan sus manos contaminadas a la boca o comparten espacios con otros menores, como guarderías o jardines. Por ello, se ha detectado una rápida expansión en entornos infantiles.

¿Cuáles son las señales de alerta ante este virus?

La funcionaria de la Geresa fue enfática al describir el cuadro clínico de la infección, señalando que los primeros indicios suelen confundirse con un malestar común, presentándose fiebre alta (que a menudo sobrepasa los 38 °C), irritación de garganta y una marcada molestia al momento de comer.

No obstante, el signo distintivo aparece poco después: el brote de pequeñas lesiones o ampollas localizadas específicamente en las palmas de las manos, las plantas de los pies y dentro de la cavidad bucal. Estas manifestaciones físicas no solo son visibles, sino que provocan cuadros de irritabilidad y un malestar generalizado en los niños afectados.

"Es un virus que, aunque no suele ser grave, sí causa bastante molestia en los niños, sobre todo porque no pueden comer con normalidad", precisó.

Recomendaciones

La funcionaria enfatizó en las recomendaciones:

Mantener al niño en reposo absoluto

Garantizar una adecuada hidratación

Ofrecer bebidas frías para aliviar el dolor

Evitar alimentos o líquidos calientes

No automedicar: acudir a evaluación médica

No llevar al niño al colegio ni a lugares públicos mientras tenga síntomas

Aunque algunos padres pueden confundir esta enfermedad con la varicela, la diferencia es clara: la varicela se extiende por todo el cuerpo y dura más tiempo, mientras que el virus mano, pie y boca se localiza en zonas específicas y es de menor duración.

Además, a diferencia de enfermedades como la varicela, este virus no cuenta con una vacuna específica, por lo que la prevención depende principalmente de la higiene, especialmente el lavado frecuente de manos.