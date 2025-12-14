Tumbes: Seis estudiantes y un profesor de instituto resultaron heridos por deflagración de motor de carro

14/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Mientras una clase aprendía sobre cómo funciona el motor a gas de un carro, en un instituto de la ciudad de Tumbes, se produjo un accidente que dejó a varios de ellos heridos. Seis alumnos y el profesor que impartía la lección sufrieron quemaduras luego de que el aparato sufriera una deflagración.

Tuvieron que ser internados

Este hecho ocurrió el pasado viernes 12 de diciembre en el taller de mecánica automotriz del Instituto Superior Tecnológico Contralmirante Villar, en el distrito de Zorritos. Cuando el docente les explicaba cómo funcionaba el motor de un vehículo, se produjo una combustión rápida que botó una flama que alcanzó a siete personas.

Seis de ellos estudiantes y el profesor a cargo de la clase, trataron de librarse del fuego que los abrazó por breves instantes. Uno de ellos se tuvo que quitar la camiseta por el temor de que esta se prendiera y otro sacudió con sus manos su cabeza tratando de que no le queme el cabello.

Tumbes: Una deflagración de gas durante un curso de mecánica automotriz en un instituto técnico de Zorritos dejó seis estudiantes y un profesor heridos



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/6NmyOJ1HU3 — Canal N (@canalN_) December 14, 2025

Compañeros tuvieron que brindarles ayuda y luego trasladar a todos los afectados hasta el Centro de Salud de Zorritos I4, en la carretera Panamericana Norte. Dos de ellos que resultaron con quemaduras graves en el rostro, fueron derivados hasta el hospital regional Jamo II de Tumbes, para recibir una atención más especializada.

Los pacientes de menor consideración, entre los que se encuentra el profesor, quedaron en observación y dados de alta horas más tarde. Familiares de los afectados pidieron una investigación exhaustiva para determinar que causó la deflagración del motor, que sufrió una fuga mientras era reparado por los estudiantes.

¿Qué causa la deflagración en un motor?

Hay varias razones que generan una rápida combustión en un motor y una descarga producto de ella. Una de ellas es el exceso de combustible (mezcla rica) que puede no quemarse completamente y encenderse en el escape. También puede darse por una mezcla pobre que puede prenderse prematuramente, explica el canal Ingeniería del Mantenimiento.

Cuando se trata de aparatos a gas, como el incidente registrado, esto puede darse por la ignición no controlada de la mezcla aire-combustible. Usualmente, debido a temperaturas y presiones excesivas en la cámara, suciedad, mala refrigeración, o un avance incorrecto del encendido.

Siete personas resultaron heridas por la deflagración de un motor a gas, en un instituto del distrito de Zorritos, en Tumbes. Mientras aprendían sobre su uso y cómo arreglarlo, una rápida descarga afectó a varias personas, dos de ellas con quemaduras en el rostro.