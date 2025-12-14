Hospital El Carmen: denuncian caída de larvas en cirugías y retrasos en nueva infraestructura

14/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La salud pública en la macro región central del Perú enfrenta una crisis que combina emergencia sanitaria y retraso estructural. Médicos del Hospital Docente Materno Infantil El Carmen de Huancayo denunciaron que durante dos cirugías realizadas entre el 15 y 21 de noviembre de 2025 cayeron larvas desde el techo de la sala de operaciones.

El suceso ha obligado al cierre de dos quirófanos mayores y dejando solo uno disponible para la atención de emergencias.

La presidenta del Cuerpo Médico, Lucinda Matías Malpartida, explicó que al retirar la lámpara quirúrgica se hallaron gusanos y excremento de palomas, evidencia de un foco de contaminación que vulnera la inocuidad de los procedimientos.

Pese a las notificaciones previas, las autoridades hospitalarias no habrían tomado medidas correctivas, lo que llevó a suspender cirugías selectivas y a convocar una protesta frente al hospital.

Emergencia inmediata

El hallazgo de larvas en plena cirugía expone la precariedad de la infraestructura actual y genera alarma entre pacientes y personal médico. La suspensión de operaciones afecta directamente a miles de ciudadanos que dependen de este hospital como centro de referencia regional.

La crisis se conecta con el nuevo hospital materno infantil El Carmen, cuya construcción lleva más de una década inconclusa. El Gobierno Regional de Junín asegura que será entregado el 26 de mayo de 2026, pero supervisiones recientes —con participación de congresistas y médicos— constataron apenas un 42 % de avance real.

La falta de equipamiento y trabajos pendientes refuerza la percepción de que el plazo difícilmente se cumplirá. Asimismo, la presidenta del Cuerpo Médico cuestionó la credibilidad de los anuncios oficiales y advirtió que la población sigue expuesta a riesgos sanitarios mientras la obra permanece inconclusa.

Nuevo Hospital Materno bordea un costo de casi S/200 millones y sigue inconcluso desde el 20214.

Implicancias

El caso se ha convertido en un símbolo de ineficiencia estatal y riesgo sanitario. Por un lado, quirófanos contaminados con larvas y excremento de palomas; por otro, una infraestructura nueva que avanza lentamente y cuya entrega está en duda.

La combinación de ambos factores deja a Huancayo y a la región central en una situación crítica, donde la salud de miles de pacientes depende de decisiones urgentes y transparentes.

La denuncia de larvas y el retraso del nuevo hospital revelan una doble crisis: la precariedad inmediata y la postergación estructural. La ciudadanía espera que las autoridades actúen con rapidez y que el compromiso de entregar la nueva infraestructura en 2026 no se convierta en otra promesa incumplida.