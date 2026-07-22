Indecopi ordena el retiro y destrucción de todos los lotes de este fármaco por fallas de calidad

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Indecopi informó el retiro y destrucción de todos los lotes del fármaco, luego de que la Digemid detectara problemas durante el control de calidad. La medida busca evitar que consumidores continúen utilizando este medicamento, empleado para reducir la acidez y tratar problemas digestivos.

Ordenan retirar el medicamento del mercado

Según Indecopi, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) dispuso el retiro y destrucción de todos los lotes del Pantoprazol 40 mg, presentado como tableta de liberación retardada y correspondiente al proveedor QM Pharma Quality Medicine S.A.C. La medida fue comunicada este miércoles 22 de julio.

El organismo señaló que la decisión fue adoptada luego de identificarse problemas en el control de calidad del medicamento. De acuerdo con la información difundida, el producto podría no disolverse correctamente dentro del organismo, una situación que podría provocar que no produzca el efecto esperado o que lo haga de manera inadecuada.

Según Indecopi, el Pantoprazol 40 mg es utilizado para reducir la acidez del estómago y tratar problemas como el reflujo gástrico y las úlceras. Por ello, la autoridad informó sobre la medida a través de su Sistema de Alertas de Consumo, herramienta destinada a comunicar posibles riesgos para la seguridad o salud de los consumidores.

¿Qué deben hacer quienes tienen Pantoprazol 40 mg?

La recomendación comunicada por las autoridades es que las personas que tengan el producto señalado suspendan su uso y se comuniquen con la empresa responsable para recibir orientación. QM Pharma Quality Medicine S.A.C. puso a disposición de los consumidores el número telefónico 990 085 619 y el correo [email protected] para atender consultas relacionadas con el medicamento.

🚨 #ALERTA: Ordenan retiro y destrucción de todos los lotes de medicamento Pantoprazol 40 mg de QM Pharma 💊⚠️.



🔎 Aquí los detalles ⤵️https://t.co/G7mppX9pyv — Indecopi Oficial (@IndecopiOficial) July 22, 2026

La alerta ocurre después de que, en diciembre de 2025, Indecopi informara sobre el retiro y destrucción del lote T24190 de Pantoprazol 40 mg, debido a que no cumplió con los resultados esperados en un análisis de calidad. La alerta actual, emitida en julio de 2026, contempla ahora todos los lotes del producto.

El Indecopi también recordó que los consumidores pueden reportar productos que representen posibles riesgos mediante su Sistema de Alertas de Consumo. La información difundida por la institución es proporcionada por proveedores y autoridades sectoriales competentes, entre ellas la Digemid.

La disposición sobre el Pantoprazol 40 mg de QM Pharma establece el retiro y destrucción de todos sus lotes debido a los problemas detectados durante el control de calidad. Los consumidores que tengan este medicamento deben suspender su uso y contactar con la empresa responsable para recibir información.