Línea 1 del Metro seguirá operando 5 años más y MTC anuncia inversiones

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Uno de los servicios de transporte masivos de la capital ha sido renovado operaciones hasta el año 2031. Con esta medida, la Línea 1 del Metro asegura la continuidad del servicio a los usuarios y anuncia futuras inversiones que beneficiarán los tiempos de los pasajeros.

Renovación de servicios en favor de los usuarios

La operación que permite la renovación para los siguientes 5 años fue ejecutada entre dos importantes instituciones enfocadas en el transporte público. Para ello, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) por medio de la Dirección de Servicios de Transporte Terrestre obtuvo la licencia de la empresa concesionaria del Tren Urbano de Lima, organismo encargado de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao.

🚇🇵🇪 #MTC renueva operación de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao por 5 años e impulsa inversiones para reducir tiempos de espera. ⏱️🚆



👥📈 La medida garantiza la continuidad del servicio hasta 2031 y permitirá incrementar la capacidad de atención hasta 48 000 pasajeros por... pic.twitter.com/o29C0LlEZh — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) May 20, 2026

Esta gestión correspondería a la tercera renovación de contrato entre las organizaciones desde que comenzó el funcionamiento de la Línea 1 en el año 2011. Asimismo, esta acción afirmaría que dicho transporte público recibe de manera consecutiva la formalización debido a la demanda que posee.

Mejoras en tiempos de espera

La Línea 1 del Metro de Lima pondrá en marcha un ambicioso plan de inversiones para aumentar su capacidad operativa y reducir los tiempos de espera de los usuarios en horas punta. El proyecto fue declarado viable en febrero del presente año y se ejecutará en dos fases.

Parte de la primera etapa permitirá disminuir el intervalo de paso de los trenes de 2.5 a 2 minutos, mientras que en una segunda fase se reducirá hasta 1.5 minutos. Con ello, se busca mejorar la frecuencia del servicio y ofrecer viajes más rápidos y eficientes para miles de pasajeros que utilizan diariamente este sistema de transporte. En ese sentido, el Ministro de Transporte, Aldo Prieto preciso la importancia de estas acciones para la población.

"Esta medida permitirá seguir mejorando la movilidad de miles de familias que utilizan diariamente este sistema para llegar a sus centros de trabajo, estudios y actividades cotidianas", destacó el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera.

Tras conocerse las prioridades de las autoridades, se precisaron mejoras que movilizarían una mayor cantidad de pasajeros que hacen uso de este servicio diariamente.

"Estamos hablando de un sistema que podrá movilizar hasta 48 mil pasajeros por hora por sentido, beneficiando directamente a la ciudadanía y mejorando significativamente la calidad del transporte público en Lima y Callao", enfatizó.

Finalmente, estas acciones del MTC beneficiarán a los usuarios del transporte público que recibe en sus instalaciones gran cantidad de personas que utilizan la Línea 1 del Metro de Lima.