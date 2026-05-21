Tragedia en Piura: Asesinan a balazos al alcalde de Veintiséis de Octubre

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

El alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle, fue asesinado a balazos esta tarde en Piura. El violento ataque perpetrado por sicarios en plena vía pública ha generado conmoción nacional, intensificando el urgente reclamo ciudadano por la inseguridad que atraviesa toda la región.

Ola de violencia golpea autoridades locales

El burgomaestre se desplazaba por la zona cuando desconocidos le dispararon múltiples veces a sangre fría. A pesar de los esfuerzos por trasladarlo de emergencia al centro de salud local, los médicos confirmaron su deceso debido a la gravedad de las heridas recibidas durante el ataque.

Según la Policía Nacional del Perú, las unidades especializadas ya se encuentran realizando las diligencias urgentes para identificar a los autores del crimen. Este atentado marca un nuevo capítulo en la preocupante racha de violencia que afecta a diversos funcionarios y autoridades en el país.

#Piura:



SUJETOS INTENTAN MATAR AL ALCALDE DE VEINTISÉIS DE OCTUBRE



Delicuentes intentaron matar al alcalde del distrito piurano Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre.



*Rápidamente, fue trasladado al centro de salud de San Sebastián.



Noticia en desarrollo... pic.twitter.com/kNivmH4YP2 — Edison Rentería (@edisonral) May 21, 2026

Los peritos de criminalística trabajan arduamente recogiendo evidencia en el lugar de los hechos para esclarecer las circunstancias exactas. La escena ha sido cercada para evitar la contaminación de pruebas clave que permitan dar con la identidad de los sicarios involucrados en este homicidio.

Las autoridades municipales han expresado su profundo pesar ante esta irreparable pérdida para la gestión. Diversos gremios locales han anunciado el inicio de jornadas de duelo y marchas de protesta exigiendo justicia inmediata por la muerte de la máxima autoridad del distrito mencionado.

Crisis de inseguridad en Piura

Este suceso lamentable ocurre en un contexto de alta vulnerabilidad para las autoridades piuranas. Cabe mencionar que hace apenas unos meses, el alcalde de Suyo, Jorge Huanca Merino, también fue víctima de un ataque armado, aunque afortunadamente logró sobrevivir tras recibir el impacto de proyectiles.

La situación de violencia en esta parte del país se ha vuelto insostenible para los ciudadanos. Los robos, extorsiones y el sicariato han tomado las calles, generando temor constante entre los habitantes, quienes exigen acciones inmediatas y contundentes por parte del Ministerio del Interior.

Mensaje de condolencias del Gobierno Regional de Piura

Las fuerzas del orden han intensificado el patrullaje en las zonas más críticas tras el reporte del crimen. Se espera que el despliegue policial permita frenar la escalada delictiva que amenaza con desestabilizar la paz social en toda la jurisdicción afectada por este grave delito.

Es fundamental fortalecer los mecanismos de protección para los funcionarios locales que hoy se encuentran expuestos. El asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre, evidencia que el sicariato y la inseguridad ciudadana en Piura requieren atención prioritaria para evitar nuevas víctimas.