Congreso interpela HOY al ministro de Transportes por la anulación del contrato con PMO Vías

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, será interpelado en el Congreso este jueves 19 de marzo por la problemática del viaducto Santa Rosa, Puente Santa Rosa, la Nueva Carretera Central y por la anulación del contrato con PMO Vías.

Pliego interpelatorio será respondido

El 12 de marzo el Pleno aprobó con 33 votos a favor la Moción de Orden del Día 21430/2025, propuesta por la bancada del Bloque Democrático Popular, con el fin de que Aldo Prieto responda a un pliego de 22 preguntas.

El titular del MTC fue citado para las 3:00 p. m. con el fin de esclarecer las acciones adoptadas entorno a la problemática del viaducto Santa Rosa, el Puente Santa Rosa y la Nueva Carretera Central. Sumado a ello, deberá explicar las razones por las que se resolvió el contrato de asistencia técnica con la empresa francesa PMO Vías, en la que se encuentra EGIS Vías.

Anulación de contrato

Como se recuerda, tras la medida adoptada por Provías Nacional, la directora ejecutiva de la institución, Claudia Dávila Moscoso declaró a Exitosa que la acción responde a un presunto caso de corrupción a nivel internacional de parte de una de las empresas que conforma la Oficial de Gestión de Proyecto (PMO Vías).

"Comenzamos una investigación y esta empresa, tiene un acuerdo conciliatorio con la Fiscalía de París, en donde reconoce ese delito de cohecho activo, es decir, soborno a funcionarios. Pero no solo eso, si no que el Banco Mundial inicia, a través de su Oficina de Transparencia una investigación por estas conductas y descubre que esta empresa EGIS contrata un agente: Es como una oficina encargada de sobornar funcionarios", reveló.

Por ello, según indicó, se inhabilitó a EGIS por estas prácticas en diferentes países: India, Panamá, Gabón. En ese sentido, explicó que el contrato del Perú con el grupo tenía clausulas expresas anticorrupción, por lo que la resolución del contrato es válida.

"En donde se establecía que podíamos resolver de pleno derecho el contrato cuando se determinaran este tipo de hechos. Lo hemos hecho, ha sido difícil, ha sido una decisión muy pensada y trabajada por equipo técnico y también coordinada con otras instancias", indicó.

En ese sentido resaltó que la anulación de este contrato no afecta la obra de la carretera central, la vía rápida Santa Rosa, ni el puente homónimo, por tener un rol de asistencia técnica y tampoco se ve afectado el acuerdo Gobierno a Gobierno con Francia.

Es por este tema que el ministro de Transporte y Comunicaciones, Aldo Prieto, fue citado para este jueves 19 de marzo para ser interpelado por el Congreso.