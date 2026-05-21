PUCP: Estudiantes y autoridades firman acuerdo de diálogo e inicia el retiro voluntario del rectorado

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) vivió este jueves un punto de inflexión en la crisis generada por la modificación de las escalas de pensiones.

Tras varios días de toma del edificio Dintilhac, estudiantes y autoridades firmaron un acuerdo de diálogo que eleva al Consejo Universitario el pedido para suspender la aplicación inmediata del nuevo sistema y abre un proceso de negociación. Con ello, se inició el retiro voluntario de los ocupantes del Rectorado, que culminará mañana viernes a las 9 a.m.

Un proceso de diálogo

El acuerdo fue resultado de un proceso de conversaciones que se extendió por más de seis horas en dos jornadas, el viernes 15 y el domingo 17 de mayo. En esos encuentros, los estudiantes expresaron sus preocupaciones sobre el impacto de la reforma en la accesibilidad a la universidad, la forma en que se comunicó la medida y la necesidad de ampliar los mecanismos de participación.

Aunque las autoridades informaron que en el primer diálogo no se logró un consenso, el segundo permitió avanzar hacia un preacuerdo que luego fue sometido a consulta estudiantil.

Una semana atrás, estudiantes tomaron el edificio de la Rectoría.

La firma del acuerdo

El miércoles 20 por la noche, los estudiantes aprobaron el documento y hoy, jueves 21, se concretó la firma oficial. El texto incluye el compromiso del Equipo Rectoral de elevar el pedido para suspender la vigencia del nuevo sistema de pensiones y la conformación de una Mesa de Diálogo para abordar la cuestión de pensiones y becas.

Esta mesa trabajará de manera complementaria con la Comisión Asesora sobre el Sistema de Pensiones, creada previamente por el Consejo Universitario, y estará prevista a reunirse este domingo 24 de mayo .

Otro punto clave del acuerdo entre la institución y los estudiantes es el compromiso de las autoridades de evaluar los incidentes ocurridos durante la protesta bajo una mirada de justicia restaurativa y no punitiva, lo que busca garantizar que no se sancione a los estudiantes por su participación en la toma del Rectorado.

#ComunicadoPUCP | Se firma el acuerdo entre el rectorado y representantes estudiantiles que participan del cogobierno y de distintos gremios sobre el nuevo sistema de pensiones. A la firma del documento, se inició el retiro voluntario de las personas del edificio Dintilhac, el... pic.twitter.com/MC1MdUCJlf — PUCP (@pucp) May 21, 2026

El retiro del Rectorado

Con la firma del acuerdo, se inició el retiro voluntario de los estudiantes del edificio Dintilhac. El proceso comenzó este mismo jueves y se completará mañana viernes 22 a las 9 a.m., marcando el cierre de una etapa de ocupación que se prolongó por más de una semana.

El acuerdo alcanzado en la PUCP representa un avance significativo en la búsqueda de soluciones a la crisis por las pensiones. La suspensión de la reforma y la instalación de una mesa de diálogo abren un espacio para que estudiantes y autoridades trabajen en conjunto.

El retiro del Rectorado simboliza el inicio de una nueva etapa, donde la negociación y la justicia restaurativa reemplazan la confrontación. El desenlace dependerá de que las partes cumplan con lo pactado y logren diseñar un sistema que combine sostenibilidad institucional con inclusión social.