Jugador de Universitario será convocado a la selección de Palestina tras buen momento: "Se ultiman detalles"

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El arranque de año en Universitario ha sido bastante irregular quedando relegado en el Torneo Apertura, pero manteniendo chances de clasificar en la Copa Libertadores. A pesar de los malos momentos, varios de los jugadores mantuvieron el buen nivel lo que no ha sido pasado por alto por una selección del Medio Oriente.

Caín Fara será convocado por Palestina

Uno de ellos es el defensor argentino Caín Fara quien llegó como uno de los principales refuerzos para la temporada 2026 bajo la aprobación del entonces entrenado Javier Rabanal. El central supo adaptarse a la línea de tres y dejó en el banco a uno de los principales referentes del plante como lo es Aldo Corzo.

Por ello, el futbolista nacido en Argentina estaría cerca de ser llamado por la selección de Palestina de cara a los próximos encuentros amistosos que disputarán en el mes de junio. Por ello, se viene realizando las gestiones correspondientes para que esto pueda concretarse.

Así lo dio a conocer el periodista Gustavo Peralta quien aseguró que Caín Fara está cerca de tener su pasaporte palestino con lo que quedaría completamente habilitado para que se de su convocatoria.

"Caín Fara será convocado a la selección de Palestina, que desde hace mucho tiempo viene trabajando para sumar al defensa de Universitario de Deportes. Actualmente, se ultiman los detalles para la obtención de su pasaporte y así oficializar el llamado", contó el hombre de prensa.

Caín Fara será convocado por la selección de Palestina.

Antecedentes en el fútbol peruano

Es importante precisar que esta no es la primera vez que se da el llamado de jugadores de la Liga 1 a selecciones del Medio Oriente. Por ejemplo, a finales del 2023, Pablo Sabbag comenzó a ser seguido por la selección de Siria a raíz de su buena temporada en Alianza Lima donde fue uno de los jugadores más destacados de aquel año.

Incluso, su llamado llegó a concretarse ya que jugó la Copa de Asia sobre los primeros meses del 2024. Lamentablemente, durante uno de estos encuentros, el atacante sufrió una grave lesión lo que lo dejó varios meses fuera de las canchas.

Además, Emilio Saba de Sport Boys también fue considerado por Palestina meses atrás por su buen momento en el torneo local. Otro de los casos es del Alexander Succar quien fue considerado en su momento por el seleccionado de Líbano.

En resumen, Caín Fara, defensor de Universitario, será convocado por la selección de Palestina tras su buen presente en Universitario.