Línea 1812: Servicio telefónico GRATUITO tendrá INTÉRPRETES de lenguas indígenas u originarias

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como parte de una herramienta que permita mejor comunicación entre todos los sectores del Perú, el Ministerio de Cultura anunció el reciente funcionamiento de una Línea 1812, un servicio telefónico y gratuito que tiene como finalidad atender a usuarios que se comuniquen en lenguas indígenas.

El funcionamiento de la Línea 1812 ya comenzó

Por medio de una publicación desde la cuenta oficial del Ministerio de Cultura, se dio a conocer esta acción en la que los usuarios que llamen a la línea gratuita podrán contactarse con un intérprete del estado peruano que será un nexo en las comunicaciones que la persona quiera efectuar con alguna entidad como hospitales, comisarías y demás instituciones.

Desde hoy, el Perú se escucha en varias lenguas. 🗣️



📞 La línea 1812 del Ministerio de Cultura está disponible para los servidores públicos las 24 horas con intérpretes en 6 lenguas indígenas para garantizar que cada persona sea atendida en su propia lengua. 🗣️💛✨ pic.twitter.com/g8QOBJeJhc — Ministerio de Cultura (@MinCulturaPe) May 20, 2026

¿Qué casos aplican para el uso de esta línea gratuita?

La Línea 1812 ayudará a que las entidades públicas puedan tener un servicio óptimo de comunicación con los usuarios que hablen lenguas indígenas u originarias. Incluso, algunos de los casos que este servicio telefónico atenderá serán:

Atención y orientación médica en hospitales y centros de salud

Denuncias y procedimientos en comisarías

Procesos y trámites judiciales

Situaciones de emergencia y otros servicios públicos

El presidente de la República y la ministra de Cultura anunciaron el lanzamiento de la línea 1812 🇵🇪, un servicio telefónico de interpretación de lenguas indígenas u originarias en tiempo real, y el Portal web de lenguas originarias del @IRTP_Oficial. pic.twitter.com/zCePcMUYiq — Ministerio de Cultura (@MinCulturaPe) May 21, 2026

Por medio de una ceremonia llevada a cabo el día de ayer en el Palacio de Gobierno, el presidente de la República, José María Balcázar y la ministra de Cultura, Soraya Altabás Kajjat, se enfatizó que esta nueva herramienta representa una estrategia concreta en el marco de la Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios al 2040.

"Un Estado es cercano cuando las personas pueden acceder a un servicio público, comprenderlo y ejercer plenamente sus derechos en su propia lengua. Con la Línea 1812, la lengua deja de ser una barrera en la atención pública", señaló la ministra de Cultura.

¿Qué lenguas indígenas y originarias abarcarán los intérpretes?

Dentro de las lenguas indígenas y originarias se encuentran seis alternativas que serán viables para los usuarios. Estas son: Aimara, Ashaninka, Awajún, Shipibo-konibo, Ticuna y Quechua en sus variedades: Áncash, chanka y Cusco Collao.

En Perú, más de 4.4 millones de personas tienen como lengua materna una de las 48 lenguas indígenas u originarias reconocidas en el país. Esta cifra representa el 16.11 % de la población nacional. Con la incorporación de la la nueva Línea 1812, se busca facilitar la atención pública a esta población y reducir dificultades asociadas a la comunicación en servicios esenciales.

Finalmente, la Línea 1812 es un servicio telefónico que cerrará brechas en la comunicación y las instituciones públicas a través de los intérpretes especializados en lenguas indígenas u originarias.