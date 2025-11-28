Rutas de Lima podría anular contrato con MML si hay condena en caso Susana Villarán, según experto

28/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el abogado especialista en contrataciones del Estado, José Trelles, sostuvo que Rutas de Lima (RDL) podría anular su contrato con la Municipalidad de Lima (MML) si es que hubiese una sentencia contra Susana Villarán, cuya gestión realizó dicho trato.

Contrato se podría anular si se condena

Continúa la disputa por la concesión ocupada por Rutas de Lima y la Municipalidad Metropolitana de Lima tras la anulación del cobro de los peajes de Villa El Salvador y Punta Negra.

Ante ello, el abogado José Trelles precisó que existe una salida legal en el contrato cuando existe una infracción a los principios de anticorrupción: la nulidad del contrato . Sin embargo, esta "no se ha podido utilizar porque no existen las pruebas suficientes", indicó.

Si bien la investigación fiscal realizada por el equipo especial Lava Jato contaría con pruebas que podrían demostrar la culpabilidad de la exalcaldesa Villarán, estas aún no se han podido corroborar a través de decisión del Poder Judicial. "Todavía no ha llegado a formalizarse y que llegue a una sentencia", precisó Trelles.

Por otro lado, si la MML no va a poder declarar 'nulidad' del contrato, tendría la opción de 'caducidad'. Sin embargo, "no lo quieren hacer tampoco" porque no se encuentra la causal suficiente sobre los incumplimientos de la concesionaria Rutas de Lima.

Indebida gestión de la MML junto a RDL

Estos incumplimientos perjudican principalmente a los ciudadanos. El abogado Trelles preciso que no solo existe una indebida gestión por parte de RDL sino también del municipio limeño.

Además, la concesionaria ya ha argumentado que "si RDL no continuará operándola sería porque "no puede hacerlo" y no porque "no quiere hacerlo". "Esa es la diferencia entre la imposibilidad y el incumplimiento", indicó Trelles.

En la firma del contrato, el municipio debió garantizar opciones para la ciudadanía y no solo imponer una vía de tránsito para conexión entre la ciudad.

"Darle a la ciudadanía estas dos posibilidades, (MML) no dio las posibilidades sino simplemente impuso una que suponía pagar un peaje y eso constituye una limitación al derecho de tránsito que fue materia de sentencia del TC", indicó.

El abogado Trelles puntualiza que existen otros actos deficientes en la gestión del contrato por parte del municipio "que justamente le están ayudando a la teoría de RDL", precisó.

