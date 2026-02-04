Llegada del Niño Costero está previsto para marzo: Indeci se prepara ante anuncio de ENFEN

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Arroyo Sánchez, informó cuál es el pronóstico del Fenómeno El Niño para el año 2026 tras el informe de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN). Se prevé su llegada al Perú en el mes de marzo por lo que las medidas de prevención a nivel nacional.

El Niño Costero previsto para marzo

El Perú cuenta con una gran diversidad climática que si bien brinda una biodiversidad inigualable a nivel mundial, también trae consigo múltiples escenarios de riesgos relacionados a eventos de origen natural.

Así, el Fenómeno El Niño Costero es parte de los fenómenos meteorológicos que genera mayor alerta a nivel nacional. Ello, por los efectos que ocasiona como una mayor intensidad de lluvias, deslizamientos de masa y inundaciones como los principales peligros a enfrentar.

Por ello, para enfrentar el fenómeno, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) brinda la información para prevenir mayores desastres ante su llegada.

Es así que se informo que El Niño Costero estaría llegando al territorio peruano en el mes de marzo, pero con una magnitud débil, según indicó el jefe de Indeci, Luis Arroyo. "El pronóstico es que podríamos tener un "niño" débil hasta octubre", indicó a la Agencia Andina.

¿Cuál es la zona en riesgo?

Arroyo recuerda que este fenómeno se caracteriza por presentar un incremento de la temperatura de la superficie del mar el cual se presentará en la zona central de la costa peruana, mas irá expandiéndose hacia el norte y en menor medida al sur del país.

Como parte de sus efectos, principalmente el incremento de lluvias intensas, se percibirán mayormente en la costa del litoral peruano comprendida entre los departamentos de Tumbes e Ica.

Ahora, desde febrero hasta abril se presentarán lluvias, de acuerdo a los informes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía (Senamhi), las cuales presentarán mayor intensidad entre marzo y abril.

"De allí va a seguir habiendo lluvias hasta octubre, pero serán muy esporádicas y aisladas", precisó que estas se presentarán con mayor frecuencia en la costa norte del país.

A tan solo un mes de su prevista llegada, el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) precisó que el Niño Costero estaría llegando al territorio peruano en marzo promoviendo la prevención ante el arribo de este fenómeno natural en el Perú.