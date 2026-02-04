Real Plaza Trujillo: Indecopi sanciona a centro comercial con multa de S/8 millones por caída de techo

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A pocos días de cumplir un año del trágico suceso, el centro comercial Real Plaza Trujillo ha sido multada con una sanción económica cerca a los S/8 millones tras hallar responsabilidad administrativa tras el colapso del techo sobre consumidores, así lo determinó el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Multa de S/8 millones

La Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi La Libertad. halló responsabilidad administrativa al centro comercial Real Plaza Trujillo por considerar que no se brindó una adecuada respuesta ante el fatal hecho que acabó con la vida de personas y múltiples heridos.

La multa impuesta de 1,447.5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) equivale a cerca de 8 millones de soles tras el colapso del techo del patio de comidas ocurrido el pasado 21 de febrero de 2025.

La sanción administrativa sobre el centro comercial ocurre tras casi un año del trágico hecho que terminó con la vida de seis personas y 93 heridos, casi un centenar de agraviados de considerable gravedad.

La Comisión del Indecopi determinó que se incurrió en una falta de adopción de medidas preventivas ante este tipo de desastres, de manera que no se brindó la asistencia adecuada ni las condiciones de seguridad para los usuarios del centro comercial.

La respuesta brindada hacia los accidentados no fue la adecuada, de acuerdo a la consideración de Indecopi, motivo por el cual aplicó la sanción económica en contra de la empresa.

Comunicado de Real Plaza

A través de un comunicado, Real Plaza anunció que apelará la resolución de Indecopi por considerar que se han llegado a conclusiones "que no tienen sustento" entre otras consideraciones.

De acuerdo a su versión, Indecopi La Libertad ha referido que las presuntas causas de la caída del techo no cuenta "con ningún análisis o estudio técnico oficial". Además, precisa que la entidad no se accedió a la zona de accidente por lo que no puede haber realizado peritajes propios.

Asimismo, indica que el peritaje oficial de la Fiscalía aún no concluye, por lo cual consideran que se está llegando a "conclusiones que no tienen sustento o respaldo técnico en absoluto".

En el escrito precisan que Real Plaza Trujillo ha brindado las atenciones médicas y no médicas, además que se han firmado acuerdos de compensación "con prácticamente todos los afectados", alegando que se ha brindado asistencia posterior al grave accidente.