SIN AGUA hasta por 12 horas en Lima: Estos distritos se verán afectados con el corte el 6 de febrero

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Prepárate! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reportó, a través de su canal de difusión de WhatsApp, que tiene corte programado del recurso hídrico este viernes 6 de febrero. Conoce cuáles serán las zonas afectadas por esta medida.

Motivo del corte de agua el 6 de febrero

La empresa estatal indicó en sus portales oficiales que la suspensión del agua potable este viernes será temporal y responde a labores técnicas indispensables para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de abastecimiento.

En ese marco, exhortó a la ciudadanía a tomar previsiones ante la interrupción del servicio y que en caso noten que el servicio no es restablecido en el horario indicado no duden en comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo su número de suministro a la mano, para saber el motivo detrás de la demora.

Interrupción del servicio en San Miguel

Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. Maranga, Urb. Maranga 3ra, 4ta y 7ma etapa. Cuadrante: Av. Elmer Faucett, Av. De Los Precursores, Av. Rafael Escardó, Ca. Intisuyo, Av. Parque de las Leyendas, Av. La Marina y todas las calles interiores a este cuadrante.

Trabajos de empalme. Sector 44.

La empresa también reportó que el corte se dará desde las las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. por cambio de válvula en : A.H. Maranga, Urb. Maranga 3ra, 4ta y 7ma etapa. Cuadrante: Av. Elmer Faucett, Av. De Los Precursores, Av. Rafael Escardó, Ca. Intisuyo, Av. Parque de las Leyendas, Av. La Marina.

Corte en Los Olivos

Áreas afectadas: A.H. Rosa de América, Asoc. de Padres de Familia Rosa de América, Asoc. Rosa de América, Cooperativa Santa Ligia, Urb. El Carabayllo, Urb. Fundo Infantas, Urb. Industrial Naranjal, Urb. Industrial Infantas, Urb. Lotización Industrial El Naranjal, Urb. San Eulogio.

A.H. Rosa de América, Asoc. de Padres de Familia Rosa de América, Asoc. Rosa de América, Cooperativa Santa Ligia, Urb. El Carabayllo, Urb. Fundo Infantas, Urb. Industrial Naranjal, Urb. Industrial Infantas, Urb. Lotización Industrial El Naranjal, Urb. San Eulogio. Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 338.

Sin agua en Pueblo Libre / Magdalena

Horario de corte: Desde las 1:00 p.m. hasta las 1:00 a.m.

Desde las 1:00 p.m. hasta las 1:00 a.m. Áreas afectadas: Sector 47: Entre la Av. La Marina, Av. Brasil, Circuito de Playas, Jr. José de San Martín, Jr. Ayacucho y Jr. José Salas. A partir de las 7:00 p.m. se abastercerá con camiones cisternas a los establecimientos de salud en el sector 47.

Sector 47: Entre la Av. La Marina, Av. Brasil, Circuito de Playas, Jr. José de San Martín, Jr. Ayacucho y Jr. José Salas. A partir de las 7:00 p.m. se abastercerá con camiones cisternas a los establecimientos de salud en el sector 47. Motivo: Limpieza de reservorio.

En ese sentido, ante el anuncio de Sedapal de que ejecutará corte temporal del servicio de agua potable en distritos de Lima este viernes 6 de febrero, se recomienda a los residentes de las áreas afectadas que tomen las precauciones necesarias con antelación para minimizar el impacto de esta interrupción.