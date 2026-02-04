Madre de Pol Deportes hace insólita petición tras críticas a su hijo: "Díganme a mí lo que quieran"

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras la inauguración de una estatua en honor a su hijo en la plaza de Huampica, la madre de Pol Deportes rompió el silencio y lanzó una petición ante la ola de críticas que recibe su hijo, el andahuaylino de apenas 15 años que ha conquistado la fama con su talento para narrar fútbol.

Madre de Pol Deportes pide respeto por su hijo

El último jueves 29 de enero, el alcalde del distrito de Andarapa, Lenin Canari, develó una estatua en honor a Cliver Huamán, más conocido como Pol Deportes, en un acto que reunió a vecinos, autoridades y seguidores del joven relator.

En ese contexto, su madre aprovechó para dirigirse al público y enviar un mensaje contundente: "No me lo critiquen. Mi hijo es un pequeño, es un niño. Mi hijo es un pequeño, es un niño. Díganme a mí lo que quieran, pero a mi hijo no", expresó frente a todos los asistentes.

Durante la ceremonia, la mujer se mostró orgullosa y feliz por los logros de su hijo, quien tuvo que dejar su hogar para cumplir sus sueños en Lima y seguir creciendo en el mundo del deporte y la narración.

Streamer lanza insultos contra Pol Deportes

Hace unos días, el streamer Diego André Rodríguez protagonizó una polémica tras emitir comentarios racistas y clasistas contra Pol Deportes durante una transmisión en vivo por el canal Zodeka.

"Para yo sentir envidia por alguien necesito lo que esa persona está consiguiendo, y yo no me dedico a lo que se dedica Pol Deportes (...) ¿Qué fama puede tener un serrano de 15 años?", expresó.

Pol Deportes y su camino a la fama

Cliver Huamán se convirtió en sensación luego de narrar la final de la Copa Libertadores desde el Estadio Monumental en Ate. El joven viajó durante 18 horas hasta Lima y, al no conseguir entradas, decidió transmitir el partido con su celular y un pequeño trípode, haciendo su propia narración que rápidamente se viralizó en TikTok.

Este evento marcó un antes y un después en su vida, llevándolo a ser reconocido en su ciudad natal con la estatua inaugurada por el alcalde de Andarapa.

Pol Deportes también ha tenido la oportunidad de viajar a España para presenciar un partido de Champions League, consolidando su fama y mostrando que la pasión y creatividad pueden abrir grandes oportunidades, incluso a tan corta edad.

Con esta insólita petición, la madre de Pol Deportes busca que su hijo continúe su camino sin verse afectado por las críticas que suelen circular en redes sociales.