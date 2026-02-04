Surquillo: Joven de 19 años lleva 20 días desaparecida tras salir de su casa a terminar su relación con su pareja

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Gran consternación ha causado en una familia del distrito de Surquillo, la desaparición de una joven de 19 años que, desde hace días atrás, salió de su domicilio para poner fin a la relación que sostenía con su pareja.

Familia denuncia desaparición de joven de 19 años

De acuerdo a información vertida por sus allegados, la joven identificada como María Elizabeth Duende Malafalla se dirigía a dialogar con su enamorado Peter Carvajal Villacrés para culminar su vínculo amoroso. Ello ha causado la preocupación de sus familiares porque hasta el momento no tienen pistas sobre su paradero o cómo se encuentra.

Por tal motivo, se ha presentado una denuncia en la comisaría de Surco debido a que no saben nada de la fémina desde el pasado miércoles 14 de enero y temen que algo muy grave le haya podido suceder.

Su hermana conversó con Latina Noticias y reveló que María Elizabeth salió de su vivienda sin motivo alguno, pero lo único que sí sostuvo fue que iría en busca de un cuarto y que luego se iba a comunicar.

"Resulta que desde el día 14, que fue lo último que nos comunicamos, el día 15 mi hermana perdió totalmente contacto con mis hermanas menores, con mi mamá y totalmente de las redes están bloqueadas, su celular no contesta hasta el día de hoy desapareció totalmente de todos los contactos familiares", manifestó.

Sus redes sociales fueron eliminadas

Así, con el paso de los días, las redes sociales de la joven desaparecida fueron eliminadas. Tras ello, sus hermanas buscaron la manera de contactar a Peter Carvajal Villacrés y a su familia para saber qué le pudo ocurrir a María Elizabeth y la respuesta que recibieron fue desalentadora.

"Nos dijo que mi hermana se había ido de la casa sin razón alguna. Cuando mi mamá le dijo cuándo se mudó, queríamos razones y explicaciones. Él nos bloqueó de todos lados y ahí nos dio testimonio, el dueño que alquila la casa dijo que ellos el día 15 se había mudado toda la familia", explicó la hermana de la mujer desaparecida.

A esta incertidumbre sobre el paradero de la joven de 19 años, se sumó que la dueña del local donde laboraba sostuvo que Duende Malafalla no ha cobrado su último sueldo. En ese sentido, una de sus hermanas ha solicitado apoyo a la Policía.

Como vemos, una joven de 19 años desapareció tras salir de su vivienda en Surquillo para finalizar su relación con su pareja y desde entonces se encuentra desaparecida, lo que ha causado preocupación en sus familiares.