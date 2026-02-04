Renzo Reggiardo anuncia instalación de puentes peatonales y señales de tránsito en la Vía Expresa Sur

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció la instalación de puentes peatonales provisionales y otro tipo de señalética vial para prevenir más accidentes de tránsito en la Vía Expresa Sur.

El anuncio se dio tras el acuerdo con vecinos del distrito de Surco quienes exigieron a la Municipalidad de Lima la implementación total de la vía de tránsito y asegurar el traslado de vehículos y transeúntes.

Anuncian mejoras en Vía Expresa Sur

La Vía Expresa Sur finalmente tendría la señales de tránsito y puentes para el uso peatonal tras casi cinco meses de la inauguración de la vía a manos del exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

Ahora, Renzo Reggiardo aseguró que se completará la instalación de tres puentes provisionales más los cuales funcionarán de manera temporal hasta la implementación en material de concreto. "Las cuatro las vamos a entregar en los próximos seis meses", aseguró.

"Estos son puentes provisionales que estamos poniendo para evitar más accidentes, riesgo de robos o situaciones que podrían darse por no tomar acción. Estamos poniendo provisionalmente, se van a poner los definitivos, esto va a durar seis meses aproximadamente", precisó.

La falta de señalética de tránsito como semáforos y otros signos usados en la vía pública significan un riesgo diario para los vecinos del distrito de Surco y transeúntes que recorren por la jurisdicción.

Así, Reggiardo informó que se han realizado acuerdos para mejorar el sistema de semaforización en algunos cruces peatonales. Como se recuerda, el pasado 19 de enero, una adulta mayor perdió la vida tras ser atropellada al momento de intentar cruzar la Vía Expresa Sur.

Adicionalmente, la recuperación de espacios públicos que aún continúan bajo el control territorial de bandas criminales. "Con EMAPE estamos viendo la posibilidad de una guardia que haga trabajos de prevención", precisó.

Ante ello, precisó que se realizarán reuniones cada quince días para continuar implementando las mejoras en la vía de tránsito en coordinación con los vecinos de la jurisdicción y en beneficio de la seguridad vial.

Descarta candidatura a elecciones 2026

Al ser consultado por una eventual candidatura en las Elecciones Generales 2026, Reggiardo descartó la renuncia al cargo de alcalde que actualmente ejerce, descartando la posibilidad del lanzamiento de su candidatura.

"No existe esa candidatura, no está en mis planes", declaró Reggiardo y aseguró que continuará cumpliendo las funciones como alcalde hasta el último momento.

