¡Alerta por oleajes anómalos!: Marina de Guerra reporta fenómeno marítimo para los próximos días

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), informó nuevamente la ocurrencia de oleajes anómalos de ligera a moderada en el litoral peruano.

Según el Aviso Especial N.º 03-26 de la DHN, de fecha 3 de febrero del 2026, este fenómeno estará presente del viernes 6 al martes 10 del mismo mes. En tal sentido, te recordamos su pronóstico en la siguiente nota para que las precauciones del caso.

Detalles del nuevo oleaje en el mar peruano

De acuerdo con las estimaciones de la DHN, en el litoral norte (zona de tumbes a Salaverry), el arribo de oleaje ligero será a partir de la madrugada del viernes 6 de febrero, incrementando a nivel moderado en la noche del mismo día y disminuyendo nuevamente a ligero en la tarde del domingo 8 del mes en referencia.

En el litoral centro (al sur de Salaverry hasta Supe), la llegada del oleaje ligero será desde la mañana del sábado 7, elevándose a moderado en la tarde del mismo día y regresando a ligero en la mañana del día siguiente.

Del mismo modo, desde el sur de Supe hasta San Juan de Marcona, el oleaje ligero del noroeste a partir de la noche del sábado 7, incrementando a moderado en la madrugada del domingo 8 y disminuyendo a ligero en la noche del mismo día. Con referente al litoral sur (zona al sur de San Juan de Marcona hasta Tacna), las condiciones serán normales.

Es importante recordar que, según lo estimado por la Dirección de Hidrografía y Navegación, los oleajes anómalos podrían afectar principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas en las zonas mencionadas.

el Aviso Especial N.º 03-26 de la DHN.

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhorta a las autoridades regionales y locales a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para prevenir accidentes y/o daños personales y materiales.

Además, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

El INDECI, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos y población en general.